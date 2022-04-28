Несмотря на информационную войну объективная информация всегда дойдёт до мирового обывателя

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 апреля 2022, 09:59 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Необходимо признать, что все факты, аргументы, все правды и истины, которые сейчас происходят, благодаря информационному буллингу, организованному США и Западом в отношении России, не доходят на удовлетворительном уровне до общемирового обывателя, формируя неадекватный мировой имидж России.

Несмотря на это есть надежды на то, что истинная информация найдёт до миллиардов жителей планеты. Среди библиотекарей есть пословица, дескать, если книга даже в небольшом тираже, но это достойная книга, то она всегда найдёт своего читателя!

Таким образом, даже, несмотря на то, что инструменты тиража дезинформации и фейков, находятся в руках США и Запада, истинная информация всё равно победит.

Но самое главное заключается в том, что Российской стороной регистрируются и копятся свидетельские показания о том, что действительно происходит. Это делается на профессиональном уровне. И этим занимаются соответствующие структуры. И мобилизация на эти действия соответствующих структур совсем недавно была озвучена российской властью. Время сделает своё и истинная информация победит. И даже на такой исход у Запада и США хватит лукавства заявить, что так и должно было быть. Они всегда быстро ориентируются в нужном прагматичном и выгодном направлении. Но в любом случае к США и Западу доверие в мире уже подорвано, в связи с мировым мошенническим бандитизмом в отношении России, который они учинили, в формате санкций. Это недоверие мира - триггер изменения мироустройства.

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