Жители Сен-Барта будут рады, если Абрамович вернётся обратно

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27 апреля 2022, 21:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Фото: ТАСС

Находящийся под санкциями ЕС и Великобритании российский олигарх Роман Абрамович – фигура неоднозначная, по мнению многих аналитиков. В большинстве западных стран к нему относятся не слишком дружелюбно. Но есть одно место на Земле, где Абрамович – лучший из лучших для местных жителей. Это место зовётся островом Сен-Барт. Предприниматель очень много инвестировал в него, чем заслужил симпатии здешних жителей. Он выделял деньги на восстановление футбольного стадиона Сен-Жан, финансировал карибский футбольный турнир, а после того, как на Сен-Барт обрушился ураган «Ирма», оплатил восстановление стадиона.



Жители Сен-Барта располагают к Абрамовичу и считают его достойным человеком. Представители Forbes USA уже побеседовали с местными обитателями и узнали их мнение. «Остров любит его, жители видели от него только хорошее, - рассказал один из брокеров, живущих в этих землях. - На него работает много разных поставщиков услуг. Он использует экономику острова, когда приезжает». На самом деле в экономике, которая держится на премиум-туризме, Абрамович – фигура крупная. Он заплатил местным подрядчикам за модернизацию своего дома на Гувернер-бич, а также за ремонт второго объекта на острове. Жителям Сен-Барта хорошо известны яхты предпринимателя, в частности суперъяхта Eclipse (162 м длина), Garcon (67 см длина) и 54-метровая Halo. Ещё 26 января две из них были на острове.



Патрис Абдерахман, местный шеф-повар, обслуживающий состоятельных туристов, признаётся, что работал личным поваром Абрамовича 10 раз. «Он прекрасный человек, - восторгается бизнесменом Абдерахман. - Он всегда всех слушает, очень-очень простой человек. Он любит природу. И на острове его тоже любят». Восхищаются Абрамовичем и представители местных отельеров. «За более чем 10 лет люди у нас разбогатели, - признаётся один из них. - Они разбогатели, оказывая ему услуги и другим сверхбогатым клиентам. И они не хотят, чтобы всё это заканчивалось». К сожалению, у абсолютного большинства россиян нет причин разделить восторг жителей карибского острова.

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