ЕС, Украина и Россия

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 апреля 2022, 18:02 Сергей Платонов,

Фото: Yandex.ru/images

Украина рвется в Европейский Союз. На днях Зеленский подал в Брюссель соответствующий пакет документов. Но решение пока не принято. Сейчас Украина состоит с ним в Ассоциации, однако желает стать действительным членом.

Ряд российских политиков и политологов уверены, что это невозможно, поскольку Киев не контролирует всю территорию страны. Видимо путают с порядком приема в НАТО. Как на это желание реагировать Москве. Только на опережение, то есть заявлением на уровне Федерального Собрания, что Москва не признает украинскими территории, переданные из России и СССР в ее состав советским коммунистическим правительством. Тем более, что это идеально соответствует планам и практике Киева по декоммунизации - отказа от всего, что связано с этим периодом, во всех областях и сферах жизни украинского государства.



Только в этом случае, мы имеем и будем иметь достаточные основания в будущем для пересмотра состава Украины, даже в случае ее принятия в Европейский Союз.

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