Реджеп нам друг, но Киев им дороже

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26 апреля 2022, 08:28 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Говорят, что фраза "Англичанка гадит" принадлежит великому Александру Суворову. Так это или нет, но суть передана точно: по-крупному укусить не может, но в тапки нальет. Чтобы сказал Александр Васильевич по поводу сегодняшней позиции Турции? Наверняка не печатно.

Пора понять, что Анкара не друг, не враг и не так. Одно из западных СМИ как-то увенчало внешнеполитический курс Реджепа Эрдогана лихим эпитетом "базарный политик". Хлестко, но точно. Эрдоган лихо маневрирует в зависимости от экономической выгоды, но не стратегической, а "здесь и сейчас". Типично базарный торговец, но не фруктами, а политической поддержкой.

В 90-ые годы Турция не просто активно играла против России на чеченском фронте. Она оказывала помощь в укрывательстве военных преступников, снабжала их вооружением и боеприпасами, поставляла наемников и инструкторов. Россия была слаба, турецкий коршун рвал свой кусок мяса.

После второй чеченской и последовавшего укрепления России Турция сбавила обороты. Тем более, что российские туристы стали приносить неплохой доход. Но потомки янычар просто перешли от открытого противостояния к мелким пакостям. А по возможности и не мелким. Во время операции в Сирии, по словам военных источников, вреда от турецких военных было больше, чем от американцев: и "дружественный огонь", и передача закрытой информации боевикам, и препятствование "сирийским конвоям". Не говоря уже о сознательно сбитом российском самолете и нападении на группу эвакуации.

С началом спецоперации на Украине дипломатическая гутаперчивость Анкары возросла в разы. Всеми мыслимыми и немыслимыми путями они стремятся поучаствовать в переговорном процессе, прижать в чем-то Россию, но не вводить санкции, которые убьют турецкий курортный сезон.

- Закрытие воздушного пространства для наших военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Решение закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей конфликтующих сторон со ссылкой на Конвенцию Монтре. Слова Эрдогана о том, что Турция может стать одним из гарантов мира для Украины. Это действия не партнера, не союзника. Но и не явного противника, так как присутствует ссылка на международное право. Это позиция лицемера, который ждет торговых предложений за свою лояльность или, напротив, ужесточения позиции, - говорит военно-дипломатический эксперт, востоковед Алексей Смолянинов.

По его словам, дипломатическая линия с такими странами как Турция, "учитывая менталитет нации, должна быть более жесткой, чем с европейцами. В МИД же "стригут по одну гребенку", так как общую линию задают "европейцы". Тем более Турция организационно входит в зону ответственности Третьего Европейского департамента МИД, а не Ближнего Востока, что было бы логичней. Все-таки определять линию поведения с такими странами должны профильные специалисты".

Умение торговаться на восточном базаре - это целое искусство. Покупатель может уйти десять раз, двадцать раз вусмерть поругаться с продавцом, оба вспомнить предков друг друга до десятого колена, но в конце концов найти компромисс и расстаться довольными. Но если покупатель берет товар не торгуясь, то ничего кроме презрения и накрутки цены ему не светит. Эти законы базара Анкара переносит и в политику. А мы, как лохи, покупаем ее псевдолояльность не торгуясь. Значит и цена для нас будет только расти.

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