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26 апреля 2022, 07:36 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Основатель Tesla и​ SpaceX​ Илон Маск​ купил социальную сеть «Твиттер» за $​ 44 миллиарда (по​ 54.20 долларов за​ акцию). Об​ этом сообщил сам Маск.

После завершения сделки «Твиттер»* станет частной компанией.

«Свобода слова​ — это основа функционирующей демократии, а​ Twitter*​ — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я​ также хочу сделать Twitter* лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с​ открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и​ аутентифицировать всех людей. Twitter* обладает огромным потенциалом​ — я​ с​ нетерпением жду совместной работы с​ компанией и​ сообществом пользователей, чтобы раскрыть его»,​ — прокомментировал​ Маск.

Вот мои размышления о покупке твиттера* Илоном Маском.

Цели заявлены высоконравственные. В действительности вероятнее всего за этим культурным фасадом, теплятся скрытые прагматичные мотивы. Лишь бы на деле твиттер не стал для​ Илона​ Маска средством строительства общемировой финансовой пирамиды или инструментом для продвижения криптов.

А Маск любит играть в крипты! Тем​ более, доллар нужно спасать, благодаря альтернативным криптам.

Дуров со своим Телеграмом уже облизывался на этот счёт, но ему дали по рукам. Больше он не лезет в эти пирамидные проекты с использованием социальных сетей.​

Маск влиятельнее Дурова. Маск - хребет национальной экономики США. Неужели он полезет в проекты надувания финансовых пузырей?

Проект мировой игромании​ и игры на ставки международными субъектами, может стать отличным способом обанкротить развивающиеся страны и поставить их в свою зависимость.

Илон Маск - игрок ещё тот! Он сочетает инвестиции в реальные проекты, но и​ делает ставки на крипты и на иные фишки.

Твиттер - запрещённая в России организация.

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