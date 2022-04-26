Будет ли Илон Маск использовать твиттер как инструмент для строительства мировых финансовых пирамид и продажи криптов?

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил социальную сеть «Твиттер» за $ 44 миллиарда (по 54.20 долларов за акцию). Об этом сообщил сам Маск.
После завершения сделки «Твиттер»* станет частной компанией.
«Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter* — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter* лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей. Twitter* обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», — прокомментировал Маск.
Вот мои размышления о покупке твиттера* Илоном Маском.
Цели заявлены высоконравственные. В действительности вероятнее всего за этим культурным фасадом, теплятся скрытые прагматичные мотивы. Лишь бы на деле твиттер не стал для Илона Маска средством строительства общемировой финансовой пирамиды или инструментом для продвижения криптов.
А Маск любит играть в крипты! Тем более, доллар нужно спасать, благодаря альтернативным криптам.
Дуров со своим Телеграмом уже облизывался на этот счёт, но ему дали по рукам. Больше он не лезет в эти пирамидные проекты с использованием социальных сетей.
Маск влиятельнее Дурова. Маск - хребет национальной экономики США. Неужели он полезет в проекты надувания финансовых пузырей?
Проект мировой игромании и игры на ставки международными субъектами, может стать отличным способом обанкротить развивающиеся страны и поставить их в свою зависимость.
Илон Маск - игрок ещё тот! Он сочетает инвестиции в реальные проекты, но и делает ставки на крипты и на иные фишки.
Твиттер - запрещённая в России организация.
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