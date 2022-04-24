Трамп-Байден: диалог продолжается или пенсионеры не унимаются

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24 апреля 2022, 21:56 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Казалось бы точка противостояния поставлена, после провозглашения Джо Байдена 46-ым президентом США и в «трудовой книжке» Дональда Трампа появилась новая запись "экс-президент". Но Дональд Трамп, оскорбленный до глубины души тем, что нерадивые избиратели не дали ему посидеть ещё один срок на мягком президентском кресле, продолжает президентскую кампанию, словно бы избрание первого человека страны всё ещё маячит впереди. Он комментирует каждый шаг «молодого» лидера, подчас высмеивает бывшего конкурента за власть в США, тем более, что Джо Байдена есть за что критиковать.



Доходит до смешного: в свои 75 лет, предлагает 78-летнему старцу надеть боксёрские перчатки и бахвалится, мол, одолеет его, в смысле нокаутирует, всего за несколько секунд. В принципе неплохая мысль, но я бы заменил бокс на бег стометровки. Лично я готов с секундомером на финише стоять. Как только сообщат о согласии я тут же побегу в спортмагазин за секундомером. За этим дело не станет.



Но Трамп не ограничивается спортом. Он никак не может забыть украинские махинации сына Джо Байдена, Хантера. Хотя Трамп в своё время не только не смог докопаться до истины, но и сам вляпался в скандал, который ушлые журналисты окрестили, непонятным молодому поколению, словом «Украинагейт». Все лица повязанные в этом коррупционном деле до сих пор упорно молчат. Судя по всему понимают, откроешь варежку, получишь пулю в лоб, а о такой перспективе никто и мечтать не желает.



Видимо, есть необходимость сообщить читателям откуда взялось такое странное, на первый взгляд, название «Украинагейт». Лет пятьдесят тому назад в США разгорелся скандал связанный с попыткой людьми действующего президента Ричарда Никсона установить подслушивающие устройства в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в вашингтонском комплексе «Уотергейт» и соответственно разгоревшийся скандал назвали «Уотергейт». Помнится, был поднят неимоверный шум и действующий президент Ричард Никсон, не дожидаясь решения Сената, был вынужден подать в отставку.



Вот по аналогии и назвали: «Уотергейт» - «Украинагейт».



Но этого недостаточно, экс-президент США Дональд Трамп на митингах своих сторонников упрекает нынешнюю администрацию Белого дома в развале экономики страны и называет действующего лидера страны Джо Байдена «убийцей американской мечты». От себя добавлю, он недалёк от истины. Новый план стимулирования предложенный Джо Байденом вдвое скромнее ожидаемого, к тому же его перспективы туманны.



«Пять худших президентов в американской истории, вместе взятые, не нанесли бы такого ущерба, который Джо Байден нанес всего за 15 месяцев», - продолжает рвать глотку на митингах Дональд Трамп. - «Всего за год с небольшим ему (Джо Байдену) удалось, буквально убить веру американцев в могущество своей страны», - разносят его слова динамики по всей округе. Дональд Трамп утверждает, что его преемник Джо Байден спровоцировал «безудержную» инфляцию, а также рост цен на газ и продовольствие в стране. По его словам, демократы «объявили войну американской энергетике, а сейчас средний класс раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие». Он также добавил, что, придя в магазин, американский гражданин рискует не увидеть ничего на полках. Каждый владелец автомобиля может подтвердить, что за время правления нынешнего президента цена на бензин поднялась с 1,9 доллара за галлон, до 5−8 долларов.



«Они будут подниматься, привыкайте», — злорадно заявляет экс-президент.

«Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит в стране. Он не знает, что делает. Что он говорит?» — не унимается Трамп выступая перед своими сторонниками в различных штатах США.



Не обошёл он вниманием и случай, когда президент протянул руку для рукопожатия в пустоту, то есть перед ним никого не было. Трамп посмеялся над нелепым поступком Байдена, а я думаю, что это серьёзный симптом. Неестественное поведение Президента говорит о том, что у него начинаются старческие галлюцинации, и американской общественности грозит большая опасность, стоит им обратить серьёзное внимание на этот инцидент...



В свою очередь и Джо Байден, использует любую возможность лягнуть конкурента. В частности, выступая в годовщину штурма вашингтонского Капитолия сторонниками Дональда Трампа, резко раскритиковал последнего, обвинив того в попытке саботировать результаты президентских выборов 2020 года.



Джо Байден, к месту и не к месту вспоминая события начала 2021-го, обрушивается на Дональда Трампа со шквалом критики. Пошедших на штурм Капитолия сторонников Трампа он называет "яростной толпой" и обвиняет предыдущего президента в том, что он спровоцировал их на насильственные действия с помощью лжи.



«Они держат нож у горла американской демократии», - по бумажке читает Байден, говоря о сторонниках бывшего президента. «Политики сегодня борются за душу Америки», - возмущается он.



Комментаторы справедливо отмечают, что нынешняя речь Байдена в корне отличается от того, что он говорил год назад. Тогда Байден обещал объединить нацию, но год спустя становится очевидно, что объединения не произошло. К тому же возраст даёт о себе знать. Он всё чаще и чаще заговаривается. По мнению аналитиков, мир был бы в гораздо большей безопасности, если бы господин Байден активнее использовал заранее подготовленные заявления, а не занимался импровизацией.



На пресс-конференциях Байден как правило привлекает внимание странными высказываниями. Журналисты отмечают, что конституция США не обязывает президента выступать публично и что-либо комментировать без подготовки. К тому же «конкретно этот чиновник не справляется с задачей», которую сам на себя возложил. Ярким примером тому является его заявление, когда на запланированном мероприятии в Белом доме он сообщил, что отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента встала с места, смущаясь и краснея, поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.



И это понятно, ведь Джо Байден стал самым пожилым президентом, вступившим в должность в возрасте 78 лет. В начале своего второго срока, если ему удастся переизбраться, Байдену исполнится 82 года. А значит последствия примут необратимый характер, потому как вместе с президентом стареет и Америка... Здесь-то можно и воскликнуть, используя слова из песни Аллы Пугачёвой: «То ли ещё будет, то ли ещё будет, то ли ещё будет ой-ой-ой!!!»

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