Доктор военных наук Сивков назвал цели, достигнутые в ходе спецоперации на Украине

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24 апреля 2022, 18:00

Москва, 24 апреля. С начала спецоперации ВС РФ на Украине прошло два месяца. За этот срок российские войска продвинулись вглубь страны и освободили районы Херсонской, Запорожской областей, а также крупный город Мариуполь. В настоящее время продолжаются боевые действия на Донбассе, главной целью которых должно стать полное освобождении территории Донецкой и Луганской народных республик.

19 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале следующей стадии российской военной операции на Украине, которая будет нацелена на полное освобождение территории ЛНР и ДНР от боевиков украинских националистических формирований. В ходе второго этапа планируется установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым

Как считает военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков, первая стадия спецоперации заключалась в расчленении и уничтожении ударной группировки, на три части — Харьков, Мариуполь и «донбасская дуга».

«Следующая задача была это полное господство в воздухе и уничтожение на земле большей части боевой техники противника. Сейчас решается задача второго этапа — это задача уничтожения вот этой окруженной группировки.

Мариупольская часть группировки уничтожена, сейчас решают задачу уничтожения харьковской и вот это донбасской дуги. В общей сложности там порядка 150 тысяч человек. Уничтожена одна из частей этой группировки, которая находилась в Мариупольском регионе. Там еще есть частные успехи как освобождение трасс, город Кременная взяли без боя, [а также прочие достижения]», — рассказал Сивков.

Сивков также отметил значимость добровольческих объединений, которые принимают участие в конфликте.

«Пока добровольческих объединений не много. Общая численность нашей группировки вместе с ЛНР и ДНР это порядка 200 тыс. человек. А членов добровольческих объединений там 10-15 тысяч. Их участие, конечно, поднимает моральный дух и свое значение имеет», — заключил он.

Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что российские добровольческие формирования, такие как «ЧВК Вагнера», принимают активное участие в боевых действиях в Донбассе и эффективно действуют на самых сложных участках фронта. Согласно сообщениям, «вагнеровцы» играют ключевую роль в ходе боев за Попасную и Новобахмутовку — сильно укрепленные ВСУ населенные пункты, которые играют важнейшую роль в выстроенной Киевом системе обороны. В настоящее время около половины города Попасная освобождена от националистов.

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