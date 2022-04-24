Старушка с красным знаменем - не дипломат, не уступит

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 апреля 2022, 14:12 Сергей Платонов,

В февральском материале «Старый конь борозды не испортит, но пашет мелко», я писал, что телега российской дипломатии, по моему мнению, устарела и не соответствует новым задачам президентской внешней политики. Тем более в условиях проведения специальной войсковой операции по защите населения республик Донбасса и силовой денацификации киевского нацистского режима. Уже после этой публикации в Интернет-портале «Аргументы недели», как-то подумалось: «Ну что ты наезжаешь на Лаврова, где он и где ты, успокойся».

Но, не тут-то было. Так, в интервью агентству India Today министр выдал: «Мы не собираемся менять режим на Украине», «Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить» и т. д. и т. п. Сплошное колобродство мысли и полное несоответствие заявленным президентом целям специальной войсковой операции. Я называю это деоккупацией, то есть освобождением от двойного нашествия - бандеровской и европейско-натовской оккупации. Но в любом варианте не понимаю, как в головах наших «старослужащих» дипломатов и новоявленных дипломатов-переговорщиков типа Мединского, могут сопрягаться два явления: российское силовое воздействие на нацистский режим и нежелание его «менять». Тогда для чего все страдания и жертвы? Не повторяйте «минского процесса», господа дипломаты!

По Лаврову получается, что безумный украинский нацистский режим сам себя денацифицирует. И что, украинцы, с одобрения которых он действует (75 % избирателей на последних президентских выборах и привели к власти этот режим), вдруг осознают, что натворили и сами прогонят Зеленского с бандой. А если не осознают?

Конечно не осознают, ведь нацизм - это болезнь, которая самолечению не поддается. Если не довести дело до безусловной капитуляции украинских нацистов и оставить на их усмотрение хотя бы частицу теперешней территории, нацизм обязательно возродится. И тогда что, воевать до бесконечности?! Нет и еще раз нет. Это дипломаты могут десятки лет протирать штаны в переговорах с неясными итогами. Специальная операция должна завершиться в разумно короткий срок полной капитуляцией киевского режима, разделом враждебного псевдогосударства на две естественных этнических территории и одну субэтнотерриторию. Первая, в составе двенадцати областей и двух народных республик востока и юга входит в состав России. Вторая, из пяти областей центра и северо-запада преобразуется в статус российского доминиона, то есть, переходит под полный политический контроль Москвы. Третья, это западные области (Ивано-Франковская, Львовская, и Тернопольская) создают Республику Галицию, а Закарпатская и Черновицкая области с позволения России самоопределяются в составе соседних государств. В иных вариантах прочных гарантий безопасности для России, нейтральности и безъядерности статуса Украины, мы не получим.

P.S. Во время окончания этого материала, по ТВ показали теперь известный всем эпизод из украинской жизни, где старушка с красным знаменем противопоставила силу истинно людского бескорыстного духа гадкой мерзости нацистов. Так может ей и поручить ведение переговоров. Она не уступит. Ни по-крупному, ни по мелочам. И доведет замысел российской власти до логического и победного конца.

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