Коротченко: если угрозы будут продолжаться, такие персонажи действительно могут стать целями

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22 апреля 2022, 15:20 Александр Саргин

Фото: соцсети

Ракета, выпущенная с территории Украины, примерно так же долетит до Крымского моста, как редкая птица - до середины Днепра.

Но, как выразился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. «Надеюсь, он понимает, что сам будет ответной целью», - предупредил Медведев.

Накануне пока еще действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может «подвергнуть ракетному обстрелу» Крымский мост. Однако чиновник не смог уточнить, есть ли у территории, под названием Украина, соответствующее вооружение.

«Во-первых, Крымский мост надежно прикрыт системами большой дальности С-400, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко, - а также комплексами малой дальности «Тор-М2» в качестве средства ПВО последнего рубежа обороны с практически гарантированной, стопроцентной вероятностью поражения атакующих целей в зоне своей ответственности. Так что Украина даже технически имеет крайне мало шансов реализовать эту угрозу, и, полагаю, эти шансы просто равны нулю».

Главред «Национальной обороны» считает, что Дмитрий Медведев «практически мгновенно» отреагировал на угрозы подобного рода. По мнению Коротченко, если такие резкие заявления звучат на таком уровне – это не просто «какой-то журналист написал». Раз об этом заявило российское должностное лицо такого высокого уровня, это «очень серьезное» предупреждение, уверен полковник.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данный словесный пассаж персонажа по фамилии Данилов «анонсированием теракта». Песков подчеркнул, что это требует «правовой оценки» и последующего «наказания».

«Что касается персонажа по фамилии Данилов, - продолжает Коротченко, - то сегодня бесполезно давать какую-то адекватную оценку не только ему, но и всем украинским руководителям. Вся их риторика, все их призывы и действия уже давно находятся за гранью зла. Это военные преступники, поэтому им надо просто попытаться понять, кого мы будем искать, находить, задерживать, судить и привлекать к ответственности».

А если угрозы подобного рода будут продолжаться, напоминает военспец, то с нашей стороны могут последовать практические дела, и такие персонажи действительно могут стать целями, тем более учитывая то, что сказал Медведев.

«Персонаж по фамилии Данилов – это военный преступник, который после окончания специальной военной операции будет задержан и привлечен к ответственности. Данный персонаж неизбежно получит возмездие, причем вне зависимости от того, где он будет находиться», - заключил Игорь Коротченко в разговоре с «АН».

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