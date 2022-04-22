Замминистра, наука и рок-н-ролл

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22 апреля 2022, 10:10 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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Всё-таки прав был Михайло Ломоносов, констатировавший факт, «что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать». Платонов, правда, не встречал, а вот быстрых разумом Невтонов у нас воз и маленькая тележка. Зайди в любое министерство или ведомство, ткни пальцем и в невтона попадешь. При чем разум их настолько быстр, что они даже не успевают за полетом собственной мысли. Таковы они - наши российские чиновники! Гордимся!



Есть в стране такое замечательное министерство науки и высшего образования. Само название говорит о том, что люди там собрались образованные, рядом с наукой постоявшие и многое повидавшие. Ведомство большое, серьезное, всем высшим образованием в стране ведает. Всей российской науке, академикам и лауреатам терпеливо объясняет, как и что изучать, какие выводы делать, как их правильно на бумаге изложить. В общем, пикейные жилеты с Черноморского бульвара сказали бы в один голос: «Минобрнауки - это голова! Ему пальца в рот не клади!»



Разум сотрудников Минобра также быстр и светел. Выпуская свою мысль наружу, они уже спешат за следующей мыслью. Иногда очевидцам удается какую-то мысль Минобра даже зафиксировать. Вот, например, задумали в российском образовательном ведомстве запустить сугубо отечественный образовательный продукт под милым каждому уху названием Университетская лига Science Slam.



Продукт, как говорится, проверенный временем. Годов с 60-ых в барах, да ночных клубах тлетворного Запада молодые ученые между пинтами пива и порциями виски рассказывали друг другу какой фигней они на самом деле занимаются. Теперь и мы приобщимся к этой культурной традиции. Замминистра высшего образования Григорий Гуров так прямо и сказал: «Когда мы говорим о науке, очень часто используется слово "фундаментальная", как что-то основательное и серьезное. С одной стороны, это хорошо, с другой, это отпугивает молодых людей, которые в силу тех или иных причин не были связаны с наукой... Наша задача с ребятами - немного развернуть и переупаковать отношение молодых людей к научной деятельности и науке. Мы хотим показать науку с другой стороны. Когда мы говорим о формате "бар, наука, рок-н-ролл", это серьезно меняет представление о науке и о самом молодом человеке... наука должна быть рок-н-ролльной».



Настолько быстрая и блестящая мысль, что и повторить не грех: «Когда мы говорим о формате "бар, наука, рок-н-ролл", это серьезно меняет представление о самом молодом человеке». Понятие "наука" опустим как совершено излишнее в этом контексте.



Министру науки Валерию Фалькову вообще везет с кадрами. Все представители академической науки, которых назначали товарищами министра сие богоугодное заведение покинули. Сейчас в замах у Фалькова нет ни единого, еще раз - ни единого представителя академической науки! Юристы есть. Экономисты есть. Эффективные менеджеры есть. Даже Григорий Гуров есть. Правда, кто он по специальности понять невозможно: «Имеет два высших образования (специалитет и магистратура), кандидат наук». Вот и все, что нужно знать электорату. За какие заслуги выходец из Росмолодежи получил министерскую пайку и персональный автомобиль впридачу науке это неизвестно.



Хотя, если говорить прямо, тенденция на замещения классического образования и серьезной науки перелистыванием очередного комикса очевидна. Это вполне укладывается в случайно вырвавшуюся у идеолога дебилизации образования г-на Фурсенко фразу: «Нам не нужны творцы, нужны квалифицированные потребители». Наставник молодежи Гуров со своим научным рок-н-роллом просто прекрасно вписывается в эту парадигму дебилизации.



Как-то был очевидцем как один из последних великих академиков России пытался записаться по рабочему вопросу на прием к министру. Секретарша долго футболила его по замам и в конце концов сказала: «Вас может принять на следующей неделе начальник департамента имярек». Академик, на Западе принимаемый на высшем правительственном уровне, аккуратно положил трубку телефона, вытер руки платком, как бы стирая грязь и разразился таким матом, который за многие годы я от него ни разу не слышал.



В условиях мобилизационной экономики, в условиях санкций, когда вопрос выживания всей страны зависит от науки как фундаментальной, так и прикладной, руководство стратегическими областями (и высшим образованием, и наукой в том числе) доверять коллективным "гуровым" - это сродни бойкоту главного призыва Владимира Путина "Все для фронта, всё для победы!" Очень интересно: кто осмелился на это?

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