«И жалкий лепет оправданья…»

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 апреля 2022, 09:42 Сергей Платонов,

Фото: mil.ru

На ОРТ пригласили депутата, главу комитета ГД по законодательству Павла Крашениникова, для дачи комментария по одной из застарелых проблем Гражданского и Семейного кодексов - правового положения долей в жилых помещениях. И вместо четкой позиции ведущие и телезрители услышали жалкий лепет о сложности этой проблемы. Мол, мы - законодатели, подготовили проект закона об изменениях порядка обращения в гражданском обороте этих долей, но ведомства никак не могут согласовать свои позиции. И потому проект «лежит» без движения.

А тем временем обладатели микродолей портят жизнь совладельцам, проживающим постоянно в таких помещениях, требуя то выкупа этих долей по непомерной стоимости, то отравляя им жизнь подселением профессиональных арендаторов. И поэтому, выяснение отношений между совладельцами из гражданско-правовой сферы, нередко перетекают в сферу уголовно-правовую.

В связи с изложенным выше возникают вопросы: неужели разделение ветвей власти зашло так далеко, что исполнительная власть оказалась главней законодательной; и куда подевался государственный механизм разрешения такого рода коллизий.





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