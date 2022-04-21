Нужна промышленная революция мозгов

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21 апреля 2022, 09:13 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pixabay.com

Можно долго и нудно рассуждать, какой у нас нынче капитализм на дворе: "сырьевой? полуколониальный? молодой и неопределившийся?". Все это будет верно. Но на мой взгляд, определения "торгашеский" или спекулятивный более точно. Торгаш или спекулянт сам ничего не производит, он перепродает сделанное другими, оставляя себе жирный кусок на пустом месте. И эта среда сама по себе не допустит никаких изменений в политике "партии и правительства".

Практически невозможно вести свое хозяйство на селе: поросята, бычки, птица, зерновые и одновременно ездить торговать в ближайший городок на рынок. Обычно для этой цели выбирают честного человека и все окрестные фермеры везут ему свой урожай на продажу. У тех, кто много работает, нет времени стоять базарным столбом целыми днями.

Точно также и государство: если пропорции тех, кто создает материальные ценности (человек-творец) и тех, кто продает эти ценности или иные услуги (человек-торговец) соблюдаются, то страна живет, работает и процветает. Если же нет, то мы имеем то, что имеем.

Это два принципиально разных взгляда на мир, две принципиально разные позиции, две логики человеческого мышления и поведения. Они не хуже и не лучше друг друга, они просто другие: человек-творец и человек-продавец. В разумном симбиозе они вполне уживаются. Но когда вся мощь государственной машины: образование, пропаганда, протекционизм власти несколько десятилетий подряд направлен на воспитание человека-продавца, эта злокачественная вонючая опухоль разрастается и занимает все место внутри страны. Созидательное тогда либо умирает, либо впадает в летаргический сон. Внутри остается только одно: «Всё на продажу, потому что хочу очень много денег. Сегодня. Сейчас».

Сегодня банду, которая в 1991 году уничтожила страну, принято как-то оправдывать: «Молодые, без опыта, впервые строили на обломках тоталитаризма». Мол, ошиблись ребята, с кем не бывает. Однако, "наивные завлабы", а скорее всего, их учителя не забыли подстелить законодательную соломку.

- В 1994 году был принят Гражданский кодекс РФ (далее Кодекс), который законодательно закрепил главную цель акционерной коммерческой компании – извлечение прибыли. Без каких-либо ограничений на ее размеры (50%, 100%, 300% и более) и обязательств по производству промышленной продукции, размера оплаты труда работников. Этот кодекс сформировал в России бизнес, который и тридцать лет назад и сейчас занимается лишь тем, что ему, бизнесу, но не стране и ее населению, выгодно: финансовые операции, нефтянка, мобильная связь, торговые сети. По сути дела, главенство прибыли, закрепленное законодательно в Кодексе, сформировало в России не промышленную, а торговую экономику, главный принцип которой – вложить в создание продукта как можно меньше, продать как можно дороже, вернуть вложенные деньги как можно быстрее. В соответствии с этим принципом все, что не приносит прибыли или мешает её получить, должно быть уничтожено. Главное не разработать какой-либо продукт, главное – его выгодно продать, - поясняет академик РАН Владимир Бетелин.

Плавать брассом в болоте, как известно, нереально. Также нереально запустить промышленную (инновационную, "нового уклада", прорывную и т. д.) экономику на базе тоталитарной экономики торгашества. Сама среда будет сопротивляться всем приказам и указам. Именно поэтому с треском и проваливаются написанные-подписанные всяческие стратегии, "дорожные карты" и прочая бумажная пыль, которую периодически рожает государственная машина.

Что же делать? Ответы читайте в свежем номере «АН»!

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