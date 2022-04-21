Учёные обсуждают две версии происхождения «омикрона»

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21 апреля 2022, 07:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

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Группа китайских экспертов изучила взаимодействие шипов разных штаммов коронавируса с рецептором АСЕ2 человека, мышей, кошек, свиней, лошадей, собак и крыс. Этот белок считается своеобразными «вратами» для «ковида» в клетки заражённого. Оказалось, что АСЕ2 животного одинаково взаимодействует с «омикроном», «стелсом» и изначальным уханьским вариантом. Исключением стали только мыши, которые легко заражались , как оригинальным «омикроном» так и «стелс» вариантом, но их клетки с уханьским штаммом не взаимодействовали.

Учёные пришли к мнению, что штаммы «омикрон» и «стелс» эволюционировали независимо от предыдущих доминирующих вариантов коронавируса. Проанализировав способности взаимодействия вируса с различными видами, специалисты сделали вывод, что африканский изначальный вариант скорее всего мутировал из варианта SARS-Cov2, который сначала был передан от человека к кошке, потом от кошки к мыши, а затем вновь возвратился к человеку. По словам учёных, мыши могут стать удобными резервуарами для появления новых мутаций.

Все знают, что оригинальная версия коронавирусного штамма «омикрон» впервые возникла в Южной Африке. Это произошло ещё в конце 2021 года, и привело к распространению африканского варианта по всему земному шару. На данном этапе, как известно, существует ещё один вариант коронавируса, известный под именем «стелс-омикрон», воздействующий на ЖКТ. И вот учёные уже долгое время спорят о том, как именно появились эти формы. В ВОЗ в своё время заявляли, что «омикрон» мог возникнуть от заражённого человека со слабым иммунитетом после перенесённого «ковида» и неполного выздоровления. С этим суждением согласные многие учёные.

Но доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оспаривает такую теорию. «Я бы не много поставил на версию китайских учёных», - заявляет эксперт, «Они говорят, что вирус перекинулся с одного биологического вида на другой, но это явление редкое. Тем более, чтобы один возбудитель прошёл через три вида». Учёный добавил, что на территории ЮАР, где впервые появился «омикрон», были факторы, при которых намного чаще происходят мутации. Это скученность населения и маленький процент инфицированных людей на момент возникновения штамма. Так что простые версии, по его мнению, выглядят более логично.

В любом случае раз вирус быстро распространяется среди мышей, значит, этот вид нужно контролировать. Учёные часто сходятся во мнениях по поводу тщательного контроля над мышами. Любые межвидовые переходы признанного опасным вируса несут риск возникновения мутаций, как более, так и менее благоприятных для человека, считают эксперты.

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