Американский мировой проект уничтожения и развала России сорвался

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 апреля 2022, 22:32 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Похоже на то, что сорвался проект США, связанный с экономической санкционной войны с Россией. Этот проект, вероятнее всего, являлся частью проекта мировой экономической войны. Расчёт США не оправдался. Поэтому необходимо признать, что глобализм доллара изначально был заточен на перспективу санкций в отношении неподчиняющихся Гегемону международных субъектов. То есть, это был проект, который, согласно США, вёл к мировому радикальному американскому экономическому бандитизму и мошенничеству. И этот мощный мировой бандитско-мошеннический удар приняла на себя Россия.

Сейчас происходят общемировые геополитические и экономические процессы, которые не были предписаны американскими концептуальными экономистами и политологами. Экономическая и политическая мировая ситуация не развиваются по сценарию США, как предполагалось. Россия и США втянулись в новые условия, которые требуют политической и экономической игры без подсказок со стороны домашних заготовок. В планы США не входили глобальные американские оккупационные действия в отношении международных субъектов. Гегемон, понимая негативный военный опыт мировой экспансии Франции - 1812 и Германии - 1941, выбрал путь США - 2022 - путь мировой финансовой войны, бандитизма и мошенничества.



США главным образом рассчитывало и рассчитывает на социально-экономическую деградацию России, благодаря которой наша страна разрушится сама по себе, без всяческих военно-политических факторов. Это уже невозможно! Переносить аналогию того, что произошло с СССР в 90-х некорректно. Экономическое расшатывание России было уже неоднократным. Вспомним падение цен на нефть до нуля во времена пандемии. Вряд ли это была случайность. Вспомним последнюю мировую "бомбёжку" экономическими санкциями и бандитизмом США в отношении России. Опять Россия устояла! И это не временный блеф, направленный на США со стороны России.



Оказалось, что Россия, имея свои пресловутые два процента вклада в мировую экономику, значительно повлияла на значительную инфляцию экономик США и Запада. Оказывается рычаги экономического влияния на мировую экономику у России есть. Не говоря о лидерстве России в мировом военно-политическом влиянии и противостоянии, в частности, в ядерном противостоянии.



Необходимо признать, что впервые в истории человечества Гегемон организовал в отношении международного субъекта (России) действо, которому не было аналогов истории мировой экономики.

В истории стран нет опыта противостояния такому глобальному американскому экономическому бандитизму, переходящему в экономический фашизм и бойкот в отношении России. Для США это было проектом.

Тем не менее США планируют за доллары покупать не только мировое пространство, но и время. Они покупают отсрочку своего кризиса и отсрочку поражения международных субъектов, втягивающих в военные конфликты. США хотят успеть напечатать пустышки перед глобальным кризисом доллара. Могут напечатать ещё триллионы. США, продолжая свои мошеннические мировые традиции, наивно планируют задушить неподчиняющихся международных субъектов симулякрами и знаками, не имеющих к реальности никакого отношения. Эпоха симулякров на закате! Поэтому мироустройство, которое держалось на симулякрах и пустышках, изменится.



Что делать с США, которые представляют собой международного криминального субъекта (Пахана планеты Земля), которого трудно посадить и наказать. Более того, этот субъект симулирует в кабинете судебного психиатра (ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и т.п.) социальную шизофрению (раздвоение, политика двух стандартов, цинизм, бесправие, хулиганство, провокации, бред, фальсификация)?



Поэтому возникает вопрос: «Что может выступить в качестве Тюрьмы Мира, куда можно было бы изолировать этого Гегемона?

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