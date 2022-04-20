Европейцы думают об отказе от российского газа

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 апреля 2022, 11:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Уже в ближайшем месяце часть европейских стран «отвернётся» от российского газа. В агентстве Reuters сообщили, что правительство Дании в долгосрочной перспективе намерено отказаться от использования газа для того, чтобы добиться независимости от топливных поставок из РФ.

На сегодня Дания планирует нарастить добычу газа на собственных месторождениях в Северном море. «Мы увеличим добычу природного газа в Северном море на ограниченный период, - заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен. - Мы убеждены, что лучше добывать газ там, чем покупать его у российского президента».



Daily Telegraph, ссылаясь на британскую National Grid, отмечает, что Великобритания в связи с намерениями стран Европы об отказе от российских углеводородов планирует в ближайшие полгода нарастить газовые поставки в ЕС по газопроводам Interconnector и BBL. Эти сооружения связывают Соединённое королевство с Нидерландами и Бельгию. В National Grid считают, что уже летом 2022 года экспорт газа из королевства в ЕС может составить 5.1 млрд куб.м.



В Греции правительство предлагает готовиться к самому сложному сценарию. Речь идёт о полном прекращении поставок газа из России. Греческий премьер Кириакос Мицотакис подчеркнул, что первостепенной задачей властей является обеспечение энергоэффективности государства и достижение максимально низких цен на энергоносители для потребителей. В случае отсутствия ответа из ЕС, власти Греции обещают принять дополнительные меры по сдерживанию резкого роста цен на электричество и смягчению последствий для потребителей.



Об утверждении временных мер для снижения цен на электроэнергию сообщали в Испании и Португалии. Власти Мадрида и Лиссабона предлагали Еврокомиссии установить максимальную цену на газ размером 30 евро за мегаватт/час сразу в двух стран для обеспечения снижения стоимости электроэнергии.

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