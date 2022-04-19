Новые «грязные бомбы» Пентагона

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 апреля 2022, 20:22 Василий Тресков, журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как известно, Пентагон в бешеном темпе штампует новые изуверские орудия массового убийства людей. Американский конгресс выделяет фантастические суммы на производство варварского оружия, способного уничтожить разом все человечество вместе с планетой. Этих денег хватило бы чтобы обустроить планету, решив все планетарные продовольственные, гуманитарные, экологические проблемы. Но американским лидерам все мало оружия, видимо, им выгоднее уничтожить планету, чем ее обустроить. И потому конвейер смерти работает на полную мощь круглосуточно. Новинки массового уничтожения Пентагон испытывает на полигоне «украина – це европа». Рассмотрим некоторые из них:



Оружие массового оболванивания: «зверствуй, а в зверствах обвиняй Россию».



Это новый вид оружия массового зла, которое не менее опасно, чем ядерное оружие массового уничтожения, испытывается на полигоне бендеровской Украины под кодовым названием «брехня». Главный заряд: оболгать противника абсурдной клеветой. Технология цинична и заурядна. Строится по принципу: «Облей из-за угла инакомыслящего помоями и пусть отмывается.»



Пользователи этим оружием в брехне преуспели, видимо брехать без зазрения совести, чтобы убивать, грабить и обвинять в этом российских бойцов для них дело привычное.



Ложь стала реальным оружием в так называемой информационной войне, направленной на заражение человеческого сознания вирусом зла. Этот вид - не менее опасен, чем радиоактивное излучение. Оружие массового оболванивания манипулирует злом. Целые бригады по созданию лжи создают пугающий образ врага, которым запугивают обывателя в мировом масштабе. Разыгрываются сцены массовых изнасилований с участием звезд порнографического балета, расстреливаются ряженые мирные жители в больницах и роддомах по сценарию голливудских режиссеров. В ход идут сюжеты и с химическим отравлением, и зверскими пытками по шаблонам фильмов ужасов. Нанятые актеры принимают участие в этих роликах, то в роли трупов, то злодеев-вампиров в форме российских солдат. Для декорации настреляют мирных граждан, взорвут цистерны с ядовитой кислотой - и все это экранизируют как дело рук русских варваров, которые живьем едят мирных нациков, режут младенцев, и вот-вот нападут на Европу, чтобы потравить ее жителей газом и нефтью.



Разветвленная сеть массового заражения сознания, когда смартфон сильнее термоядерного заряда, потому что настраивает оболваненных на необходимость нажатия ядерной кнопки, чтобы стереть с лика земли Россию, опутала мировое пространство интернета. Форсируется подготовка сознания граждан к неизбежности термоядерной войны, именно этого Запад добивается долгие годы.



Главный запал: фейк - абсурдная ложь, которую впихивают в сознание, как вирус в кровь, что русские агрессоры и пытаются обидеть невинных нациков. При этом тщательно замалчивается правда, о том как эти нацики живьем закапывают людей, взрывают мирные кварталы с жильцами боевыми снарядами, и сдирают кожу с раненых военнопленных.



Оружия лжи зомбируют мозг граждан во всем мире по соцсетям, инстаграмам, твиттерам, гуглам, создавая ложное агрессивное общественное мнение, уничтожая цинично правду, как детский садик с малышами в Донбассе фосфорными снарядами. Зараженные злом мозги - это не мозги, а ядовитый хлам.



Второй новый вид оружия: «биологические мутанты».



Этот вид тщательно выращивался на полигонах Пентагона наряду с вирусами ковида, чумы и сибирской язвы. Это двуногие существа с фашисткой символикой в мозгах, рычащие: «Слава украине». Уже выведено второе поколение этой биологической двуногой заразы. Это человекоподобный робот, не понимающий человеческого языка, без совести, души и разума, запрограммированный на безжалостное убийство граждан. Они взрывают людей в подвалах, сдирают кожу с пленных, разрушают города и села.



«Биовид-разрушитель» - способен уничтожать гражданское население и разрушать инфраструктуру, оставляя после себя безжизненное пространство. По своей разрушительной силе - не менее опасен, чем фосфорные, кассетные бомбы, напалм и ядовитый газ. Этот вид биологического оружия необходимо запрещать конвенцией, как варварское средство массового поражения вместе с кассетными бомбами.



С этими новыми видами оружия уничтожения цивилизации здравого смысла приходится сегодня сталкиваться очистителям зла - российским солдатам, не привыкшие к нечеловеческой жестокости. Все это направленно против здравого смысла на котором, еще пока что держится цивилизация. Но только пока что одна страна пытается противостоять эпидемии зла. Россия собой преградила беду, спасая мир от катастрофы.

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