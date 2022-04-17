Неучтенные в жизни или как помочь бездомным людям

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17 апреля 2022, 14:16 Маргарита САЛАХОВА, Дарья ГОСТЕВА, Владимир ЛИНЕВ

Фото: Маргарита САЛАХОВА, Дарья ГОСТЕВА, Владимир ЛИНЕВ

Федеральные власти планируют создать единый реестр лиц без определенного места жительства и начать оказывать им социальную и медицинскую помощь, но пока этим занимаются, в основном, лишь благотворительные организации. Мы решили разобраться, сколько людей в столице Черноземья не имеют крыши над головой, почему они оказываются в такой ситуации и можно ли выбраться с улицы.

Сколько в Воронеже бездомных людей?

Точных данных о том, сколько в Воронеже и области бездомных, нет. Официальный подсчет проводится раз в 10 лет во время переписи населения. В 2002 году Воронежстат учел 248 бездомных (0,01% от всего населения региона), в 2010 – 295 человек, что в процентном соотношении составило все те же 0,01%. Данные переписи 2021 года будут обнародованы в апреле этого года.

Эксперты сходятся во мнении, что численность бездомных в переписи сильно занижена. По словам руководителя региональной благотворительной общественной организации «Рассвет» Виктора Кочнева, в одном только Воронеже таких людей может быть около 600 человек, а то и больше. В 2022 году из-за экономического кризиса и роста безработицы это число, по прогнозам аналитиков, увеличится еще в несколько раз. Ведь одна из трех главных причин, почему люди оказываются на улице – потеря работы.

Сейчас в Воронеже нет единой системы помощи бездомным. Помогают людям выбраться с улицы: восстанавливают документы, лечат, кормят, одевают, предоставляют жилье, - фактически лишь благотворители. Одна из таких организаций – «Рассвет».

«Рассвет», чуть было не ставший закатом.

Официально благотворительная организация «Рассвет» появилась в городе 1 августа 2012 года, чтобы помогать людям, «которые оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке». Волонтеры организации на протяжении без малого десяти лет ведут сразу несколько проектов: «Центр помощи приемным семьям», «Раздача пищи нуждающимся», «Гардероб добрых вещей», «Шелтеры для бездомных людей», «Бесплатные ярмарки», «Добрый склад».

- На самом деле, мы с 2009 года занимаемся помощью бездомным и нуждающимся, но тогда это были скорее эпизодичные частные инициативы, а с 2012 года мы стали юридическим лицом, - поясняет координатор проектов «Рассвета» Дмитрий Константинов.

Постоянно в организации работает десяток волонтеров. Чтобы не уйти в закат, «Рассвету» не обойтись без меценатов.

- Без них ничего бы не получилось. Например, двухэтажное здание, которое сейчас мы используем под шелтер, как раз предоставил нам один добрый человек, но он не хочет афишировать свое имя. Региональный департамент соцзащиты тоже якобы нам помог, выделил несколько бесхозных помещений, но они были в настолько ужасном состоянии, что жить в них просто невозможно, а денег на ремонт, естественно, никто давать не собирался, - объясняет Дмитрий.

Помимо помощи от меценатов «Рассвет» регулярно подает заявки на гранты. Поддержку организации уже не раз оказывал Фонд президентских грантов. С региональными властями ситуация сложнее.

- В декабре 2021 года в Москве на Совете по правам человека акцентировали внимание на проблеме бездомных, и Путин дал команду всем регионам разработать программу помощи таким людям, - рассказывает Дмитрий. – На сегодняшний день обездоленных вообще никак не учитывают в системе, по ним не ведут статистику, у половины нет регистрационного учета, соответственно, защитить их права почти невозможно. Программа должна была появиться в марте. Наш регион молчит, никто не хочет брать инициативу на себя, мы написали, что, мол, есть распоряжение президента, и надо бы его выполнить. Пока тишина…

Надо понимать, что тема бездомных в России постыдна и табуирована, русский человек не знает слово бездомный – он знает слово «бомж», которое пошло еще с советских времен. Под ним все понимают человека, ведущего асоциальный образ жизни: пьющего, бродяжничающего. По словам координатора «Рассвета», мало кто задумывается, что алкоголизм – это, в большинстве случаев, следствие, а не причина. Когда человек вдруг оказывается на улице, он просто теряет почву под ногами, все что ему остается – топить горе в бутылке.

- Среди наших подопечных чаще всего оказываются люди в возрасте от 50 до 70 лет, порой бывают и молодые, но они долго у нас не задерживаются, поживут три-четыре месяца и находят работу. Кстати, 90% проживающих у нас людей, - мужчины. Мы восстанавливаем им паспорта, помогаем оформить инвалидность, пенсию. Бывают необычные случаи: однажды нам пришлось основательно попотеть, чтобы оформить гражданство человеку, потерявшему еще советский паспорт, то есть паспорта РФ у него даже не было, а значит, для системы он просто возник из ниоткуда, - поясняет Дмитрий.

Впрочем, «попотеть» руководству и волонтерам «Рассвета» приходилось частенько на протяжении всех десяти лет работы. К примеру, в июле прошлого года прокуратура потребовала через суд запретить эксплуатацию частного приюта для бездомных «Луч» на улице 45-й Стрелковой Дивизии. Надзорное ведомство указывало, что проверка выявила грубые нарушения требований пожарной безопасности, жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

По словам представителей «Рассвета», чтобы удовлетворить требования прокуратуры, устранить все нарушения и содержать приют по всем нормам закона потребуется не менее 5 млн рублей в год. Такой суммой организация не располагает. И хотя первый иск прокуратуры суд отклонил, со второй попытки надзорному ведомству удалось добиться своего. Приюты на ул. 45-й Стрелковой Дивизии и на ул. Дружинников были закрыты.

- Чтобы избежать проблем с законом в будущем мы приняли решение перестать использовать слово «приют» для обозначения частных жилых домов, которые снимаем для помощи бездомным. И теперь называем их «шелтеры» или иначе «дома спасения», - рассказывает наш собеседник.

Что представляет из себя воронежский «дом спасения»?

По словам руководителя «Рассвета» Виктора Кочнева, к идее создания шелтеров он пришел совершенно случайно.

- Есть такое выражение: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Ранней весной 2010 года я встретил двух человек, которые нуждались в помощи. На тот момент у меня был домишко, правда, без воды и электричества. Но ребята оказались калачами тертыми, очень обрадовались и такому жилью, говорят: «Все сделаем». Стали этот домик потихоньку обживать. А я с той поры стал заниматься помощью обездоленным.

В шелтерах «Рассвета» сейчас около 60 подопечных, попавших в трудное жизненное положение. Всем им организация помогает восстановить утраченные документы и трудоустроиться, пройти медико-социальную экспертизу и оформить документы для устройства в дома-интернаты, а кому-то и восстановить утраченные связи с семьей.

- Когда человек поступает к нам, мы заключаем с ним договор, что он может находиться в шелтере не более 90 суток. А как же дальше? Когда проходит это время, мы выводим его на улицу и говорим: «Все, дружок, ты отчислен». Он спрашивает: «Как же мне быть?», - а я ему в ответ: «Ты нуждаешься?» Человек отвечает, что нуждается, и мы снова идем договор заключать.

«Отчислить» из шелтера все-таки могут: за нарушение правил внутреннего проживания. Три главных из них: не употреблять спиртное, не дебоширить и пройти медкомиссию, хотя бы самые простейшие обследования.

- Флюорографию человеку нужно сделать обязательно, если будут замечания, то назначаем более углубленные обследования, — говорит Виктор.

Знакомство с постояльцами.

Вместе с Виктором Кочневым едем в один из шелтеров, чтобы познакомиться с его постояльцами.

- Ну вот, смотрите. Раньше тут было ужасное состояние: ни пола не было, ни потолка. Стенки штукатурили, красили, огромное количество работ выполнили. К нам люди даже из других городов приезжали помогать. Мы, правда, до сих пор не можем закончить некоторые строительные работы, но я надеюсь, что скоро все в порядок приведем.

На первом этаже шелтера расположилась просторная кухня, в которой женщины готовят ужин. Рядом и напротив – комнаты жильцов, а еще импровизированный швейный цех с машинками и медицинский пункт. На втором этаже – еще четыре жилые комнаты, кладовая, туалет и ванная.

Кто-то читает в своей комнате книгу, кто-то пишет письмо своим родным, другие собрались большой компанией, чтобы вместе посмотреть телевизор и поболтать.

Увидев руководителя «Рассвета», женщины начали дружно жаловаться ему как родному:

- Виктор Анатольевич, стиральная машина плохо отжимает, а телевизор показывает только один канал с программой «Я беременна».

- Решим в кратчайшие сроки, - обещает Виктор.

У постоялицы «дома спасения» Елены Петровны есть свой дом и дети. В день, когда мы приехали посмотреть шелтер, ее даже отвозили домой, но она вернулась обратно.

- Елена Петровна, ну, чего ты сегодня дома не осталась? – спрашивает у нее руководитель «Рассвета».

- А что там делать? Тут мне лучше, - отвечает женщина.

«Проблемы здесь некогда создавать».

Самому молодому жителю «дома счастья» Николаю Заболотному 37 лет. В шелтер он попал в конце 2021 года, когда остался без жилья. До этого Николай снимал квартиру в Воронеже, но потом лишился работы, за квартиру стало платить нечем, документы украли. А дальше, замерзшего и без сознания, на одной из городских скамеек его нашел Виктор Кочнев и привел в шелтер.

За плечами у Николая Заболотного неоконченное высшее образование по специальности «машинные аппараты пищевых производств» в Воронежском государственном университете инженерных технологий.

- Меня отчислили еще на первом курсе. Так получилось, что летом я договорился поехать поработать на юг, завалил экзамен в сессию, а потом и осенью. Пришлось идти в разнорабочие. Где я только не был: и в «Окее», и в «Перекрестке». Все сложилось так, как сложилось, - вздыхает Николай.

Семьи у молодого человека нет. Родители погибли, жену и детей завести не успел. Теперь семью и дом ему заменил шелтер.

- Мне все здесь нравится. У нас хорошая, дружеская атмосфера. Мне, как самому молодому, многие советы дают, я к ним прислушиваюсь. О проблемах некогда думать – каждый день я занят какой-то работой. Иногда довожу людей до больницы или в места, где восстанавливают документы. Иногда разгружаю что-то, иногда убираю территорию.

Тяжелую работу в шелтере выполняют мужчины. На улице в холодное время года тоже работают только они. Женщины помогают по дому, хозяйничают на кухне.

В шелтере строгий распорядок дня. Подъем в семь утра. В восемь завтрак. Обед в час дня, ужин в семь вечера. Дисциплину нарушать мало кто решается, даже если захотелось перекусить не по расписанию.

- Во-первых, особо некогда думать о перекусах, потому что нужно работать, помогать. Я постоянно бегаю, делаю одно, другое, пятое, десятое. А во-вторых, нужно уважать друг друга в этом плане. Либо ешь со всеми, либо никак, - считает Николай.

В свободное от работы время постояльцы шелтера любят смотреть телевизор. А вот азартные игры здесь под строгим запретом, как и алкоголь, и сигареты.

Сейчас Николай по состоянию здоровья не может рассчитывать на какую-то полноценную работу, да и вопрос с документами до конца не решен. Поэтому о планах на будущее говорит, как философ, затем надевает шапку и идет разгружать машину с продуктами и мебелью:

- Сложно загадывать. Мысли мыслями, но нужно не мечтать о будущем, а думать, в первую очередь, о том, что я могу и должен сделать в данную минуту. Боюсь, что я не смогу сразу обеспечить себя даже самым необходимым и вернусь к тому, что было.

«К ним нужен особый подход».

Для бездомных в шелтере периодически проводят сеансы психологической помощи. На один из них попали и мы. Нас встретили уже как родных, принесли стулья:

- Проходите, мы только вас как раз и ждем.

Психолог Мария Литвиненко первый сеанс посвятила арт-терапии. По ее словам, эта методика хорошо прорабатывает психологические травмы. Каждому участнику тренинга она раздала по листу белой бумаги, на стол поставила коробки с цветными карандашами.

- Мы рисовать не умеем, - заголосили многие постояльцы шелтера.

- Человек – творческая натура, поэтому я уверена, что вы можете справиться с этой задачей, - успокоила всех психолог.

За минуту нужно было нарисовать картину с закрытыми глазами, а затем раскрасить ее любым карандашом, взятым из коробки на ощупь.

- Не буду я этой мазней заниматься! Зачем мне малевать? - возмутился один из мужчин, но спустя две минуты принялся водить по бумаге ручкой.

В процессе занятия выяснилось, что у некоторых жителе шелтера есть прямо-таки способности к художеству.

- Да, я очень хорошо срисовываю, - скромно признался один из постояльцев и хитро улыбнулся. – Малевича, кстати, современники тоже не понимали, а через 100 лет его картины стали считать гениальными, их очень дорого оценивают.

- Вот именно, ваш рисунок не то что стоимость приобретет, но и еще драться за него будут, - парирует Мария Литвиненко.

Вторым заданием психолог предложила каждому придумать и изобразить на бумаге несуществующего животного.

- Мне как-то нарисовали корову-единорога, питающегося шоколадками. А кого придумаете вы?

В этот раз на свет появились смешные «рогокот» и «слонокот», которые живут на крыше, «свинокарась» и «чудесник», которые питаются пельменями, росой и пыльцой.

- Вы, наверняка, слышали о таком понятии, как бессознательное. Это то, что мы видим каждый день, но не обдумываем. Мозг все фильтрует и прячет, и иногда наши скрытые переживания и тревога остаются в бессознательном. Поэтому эти рисунки предназначены для того, чтобы голова освободилась от лишней информации, - пояснила психолог суть упражнений в разговоре с нами. – Предварительно могу сказать, что некоторые постояльцы горят надеждой. Об этом говорят те радужные оттенки, которыми они раскрасили свои рисунки. Но есть и те, кто очень закомплексован, закрыт и боязлив. Если они будут больше рисовать, то с каждым разом им будет становиться легче, так как они оставят все переживания на бумаге.

Последнее упражнение выявило, насколько постояльцы важны для самих себя. Заполняя спираль именами значимых для них людей, большинство не написали себя вообще:

- Надо учиться любить не только других, но и себя. Это очень важно, - подытожила Мария.

По словам психолога, обездоленные – это особый контингент и к ним нужен особый подход:

- Одно дело – люди с ментальным расстройством, другое – бездомные, они будто отчужденные. С ними труднее работать, даже арт-терапия поможет не каждому. Вы обратили внимание, что не все сели за стол и стали рисовать? Для бездомных необходима более простая методика, потому что они почти как дети. Но с ними все равно сложнее, ибо дети контактны, а обездоленные – нет. Они очень зажаты. Есть те, кто замкнулся, у них там внутри свои кошки гоняют и не разговорить их никак, хоть ты тресни. До некоторых даже еще смысл слов не доходит. С каждым надо работать индивидуально. Когда много народу, те, кто закрыт, да и еще с ментальным расстройством, вряд ли раскроются. Для бездомных нужно по кусочку от всех методик отрывать и создавать нечто новое и при этом что-то еще и на ходу придумывать.

В планах «Рассвета» создать театр, актерами которого станут сами бездомные.

- Художественного руководителя пока нет, но мы плавно движемся к реализации этой идеи, - уверенно заявляет Виктор Кочнев.

И почему-то, ему хочется верить.

Как можно помочь обездоленным людям?

Пожертвовать одежду, медикаменты, продукты длительного хранения, мебель и постельное белье, которые помогут создать для бездомных комфортные условия проживания, каждый будний день можно с 18:00 до 21:00 в офисе «Рассвета» по адресу: г. Воронеж, ул. Цюрупы, дом 34, этаж 3. Контактный телефон +7(930)404-00-64 (звонить в будние дни с 18:00 до 21:00).

Склад распределительного центра «Гардероб добрых вещей» работает ежедневно с 10.00 до 21.00 по адресу: г. Воронеж, ул. Южная, дом 71. Здесь принимают мужскую, женскую и детскую одежду, посуду, спортивный инвентарь, памперсы, игрушки, постельное белье, подушки, полотенца, бытовую технику, все для творчества, канцтовары, книги, продукты, бытовую химию. Тел.: +7 920 441 40 81 (Мария Литвиненко).

Оформить единоразовое или постоянно пожертвование можно через платежную форму Cloudpayments или сервис «Я соберу». «Рассвет» ведет четкую бухгалтерскую отчетность всех пожертвований и публикует ее на официальном сайте организации.

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