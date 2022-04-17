Семь лет назад в столице Украины был убит журналист Олесь Бузина

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17 апреля 2022, 10:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: buzina.org

16 апреля 2015 года в Киеве средь бела дня убили украинского историка, журналиста и писателя Олеся Бузину. В родной стране к нему относились неоднозначно. Но пророссийские эксперты именовали его трезвомыслящим аналитиком.

Бузина был застрелен радикалами из запрещённой в РФ организации «С14» во время пробежки. Журналист являлся автором резонансных книг, которые часто обсуждали в украинских сообществах. Он также был частым гостем российских телеканалов. В 2014-15-х годах Бузина призывал украинские власти, Порошенко к диалогу с Донбассом и к прекращению вооружённого конфликта. Госпереворот он резко осуждал. Политику президента Порошенко не поддерживал никогда.



У Бузины наблюдался серьёзный конфликт с националистами и радикальными кругами. Трактовка в его книгах истории Украины нередко вызывала споры. Из-за этого с журналистом рассорились многие представители украинской общественности. После совершённого убийства Киевская полиция задержала двоих подозреваемых. Но их поместили не в следственный изолятор, а под круглосуточный домашний арест. В СМИ отмечали, что это было сделано по «звонку влиятельных людей». Задержанные признались, что узнали домашний адрес Бузины на сайте «Миротворец» (запрещён в России). Вскоре подозреваемые в убийстве и вовсе исчезли из поля зрения следствия.



В конце 2019 года депутат Верховной рады из фракции ОПЗЖ признался, что убийство Олеся Бузины могло быть заказным. Запрещённая расистская организация «С14» среди общественности не раз именовалась «цепными псами Порошенко».

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