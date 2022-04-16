Как перестать сравнивать себя с успешными блогерами

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 апреля 2022, 18:59 Таисия Потапова

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С утра пораньше, ещё не до конца проснувшись, мы листаем истории в Инстаграме*. И вот снова появляются 18-25 летние успешные личности, которые сейчас отдыхают в ОАЭ и строят новую бизнес империю или делают очередной разогрев перед запуском инфопродукта. Финансово независимые, успешные, бегающие в 5 утра по набережной, вкладывающие инвестиции в NFT, рекламирующие люксовые бренды. Здоровый образ жизни, обласканные солнцем счастливые лица, тусовки, знакомства с другими блогерами-предпринимателями – все это так далеко от реальной жизни среднестатистического студента или работника. Настроение портится, кофе на вкус просто гадость, а вместо яхты нас ожидает час пик в метро.

Виноваты ли блогеры и юные инфлюенсеры в этом? Конечно же нет. Более того, они правда молодцы. Если продукты не построены на так называемом «инфоцыганстве» (совокупное обозначение для продажи различных информационных продуктов, которые не имеют реальной практической ценности) и правда горят тем, что делают, это же прекрасно.

Проблема не в блогерах и не в их сверхпродуктивных историях. Проблема в восприятии.

Социальные сети – это настоящая арена для сравнивания с другими и стремительного развития комплексов. Вместе того, чтобы посмотреть на свой распорядок дня и внести коррективы, мы смотрим на чужую сцену и стыдимся собственного закулисья. Да, есть люди успешнее. Да, кто-то может себе позволить рвануть в другую страну, не откладывая деньги за полгода-год. Да, кто-то определился с деятельностью мечты уже будучи школьником. Да, кто-то развил личный бренд через медиа и теперь имеет возможность заниматься тем, чем захочется.

Каждый человек хорош в чем-то своем. Жизнь – это не школа, здесь не получишь «отлично» по всем предметам, нет такой необходимости. Да и круглые отличники в этой самой школе зачастую сталкивались с тем, что не разбирались ни в одном предмете, все знания были утрированы и поверхностны. Если действительно есть интерес к созданию инфопродуктов – вперёд. Но так ли оно тебе надо? А может, ты всё-таки превосходный повар, только до сих пор над этим посмеивались? Или с удовольствием редактируешь художественные тексты? Или без ума от рассады помидоров черри на балконе? Большая проблема социальных сетей заключается в том, что мы навязываем чужие приоритеты и цели, а также формируем планку подстать миллионеру-основателю компании. А потом расстраиваемся, что где-то недотягиваем.

Не каждому человеку по сути нужна именно такая жизнь. Полезно не просто заскринить чек-лист по продуктивности очередного ментора, а наметить персональные цели. И не глобальные, а маленькие, побольше, затем и грандиозные, как в матрёшке.

Психологи советуют и вовсе отписаться от блогеров, которые своим контентом заставляют чувствовать дискомфорт или разочарование в себе. Снизить ожидания. Перестать идеализировать жизнь людей, о которых мы судим только по видео и фото. Фактически никто не видит, что в жизни каждого успешного человека есть и «бытовуха», и негативные аспекты, и разочарования, даже низкая самооценка. Полное принятие себя – это про умение ценить свои достижения и сильные стороны, а также принимать недостатки. Вторите фразе Долли Партон, наконец-то «узнайте, кто вы есть, и делайте это нарочно».

*Инстаграм признан экстремистской организацией в РФ

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