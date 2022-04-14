Спецслужбы Пакистана доверяют новому премьер-министру и отвергают все обвинения

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14 апреля 2022, 23:31 Александр Крохмаль, Журналист

В спецслужбах Исламской республики Пакистан отрицают, что вотум недоверия экс-премьеру Имрану Хану был инициирован извне. Теория об иностранном заговоре в силовых ведомствах опровергается.

Глава пресс-службы республики генерал-майор Бабар Ифтихар уже сделал заявление перед журналистами. «В том, что касается встречи совета нацбезопасности, детали были опубликованы, - сказал представитель ведомства. - Было выпущено заявление. Есть ли там хоть одно слово о заговоре? Полагаю, что нет». Аналитики считают, что силовики поддерживают как раз таки нового премьер-министра и радуются его приходу к власти.



Мнения простых людей резко разделились. Одни считают, что отставка Имрана Хана – это заговор, инициированный правительством США. Другие же поддерживают нового премьера и надеются на демократические преобразования, и избавление страны от бедности. Новый глава правительства Шахбаз Шариф уже пообещал, что республика справится с проблемами бедности и нищеты, и заручится поддержкой иностранных государств. Бывший премьер Хан тем временем заявляет, что сдаваться не собирается и будет продолжать политическую борьбу с «проамериканскими заговорщиками».

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