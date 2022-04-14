Этапы развития последствий санкций в России

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 апреля 2022, 22:09 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На основании применения аналогии и метафоры развития психологических систем, социально-экономическое и социально-психологическое развитие России в условиях последствий санкционных и внешнеполитических реалий, может протекать, на мой взгляд, на основании следующих этапов:



1. Этап освоения последствий санкций. На этом этапе санкции - объективный процесс. Восприятие и переживание санкций субъективны. Освоение последствий санкций на этом этапе - это знакомство с ними с перспективой на их адаптацию. Адаптация не будет удаваться, так как последствия будут "расцветать", будучи становящимися. Становящееся схватить невозможно! Становящееся, ускользает из рук. Сейчас освоение только начинается. До полной социально-психологической и социально-экономической инвентаризации последствий санкций (не списка самих санкций) ещё далеко. И нынешняя социально-психологическая реакция россиян далека от той, которая ожидается. Это самый болезненный и чувствительный этап, особенно тогда, когда все последствия раскроются и "расцветут". На этом этапе успокоительные установки воспринимаются некритически.



2. Этап адаптации. На этом этапе будет закончена социально-психологическая и социально-экономическая инвентаризация последствий (не путать со списком санкций). Постепенно начнутся процессы привыкания и адаптации к последствиям санкций. Этот процесс объективный, так как процессы адаптации заложены в любой живой, психологической, социальной и экономической системах. Болезненность и чувствительность будет спадать.



3. Этап прогрессии. Прогрессия будет в том случае, если российская социально-экономическая и социально-психологическая система изменит свои ключевые механизмы хозяйствования. Всё это будет связано с проблемой трансформации или коррекции социально-экономических механизмов.

Необходимо сделать всё, чтобы на этом этапе не было регрессии.

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