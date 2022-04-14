Будет ли в стране дефолт?

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 апреля 2022, 12:11 Турана Гулиева,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Иностранные банки отказали России в доступе к счетам. В связи с этим западные аналитики прогнозируют дефолт нашей страны в мае 2022 года.



Дефолт – не новая история для России. В 1998 году страна уже проходила этот этап. Россия начала выпускать годовые облигации в 1993 году. Однако к 1997 году страна уже не получала достаточный доход от выпуска государственных краткосрочных облигаций (ГКО), денег на погашение накопленных долгов не хватало. В то же время начался кризис в Азии, поэтому многие инвесторы начали забирать свои деньги с российского рынка, тесно связанного с азиатскими.



В течение 1997 года цены на нефть продолжали снижаться, что еще сильнее ударило по бюджету. Центральный банк продолжал поддерживать рубль, долг перед инвесторами был на 12 млрд долларов больше, чем хранилось в запасах ЦБ. Правительство решило повысить доходность от ГКО, что привело к увеличению долгов перед инвесторами.



В августе 1998 года правительство объявило дефолт, заморозило выплаты по ГКО и их продажу, доллар взлетел, а рубль начал обесцениваться. Российские производители благодаря этим решениям получили серьезные конкурентные преимущества на российском и международных рынках.



Что прогнозируют российские аналитики?



Цель Запада - исчерпать валютные запасы России, чтобы привести страну к искусственному дефолту. Россия в свою очередь готова выплатить долги по внешнему долгу, однако западные банки блокируют счета. Однако, как считает Владимир Григорьев, доктор экономических наук, доцент Института Мировой Экономики и бизнеса, Россия предложит банкам выплатить долг в рублях, что позволит сохранить часть запасов:



«Я думаю, что Россия не поддастся шантажу, и при отказе западных банков платить с корреспондентских счетов Банка России, предложит инвесторам и кредиторам рублёвый эквивалент платежей по долгу. Это меньшее из зол.»



К тому же по закону «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» россияне и российские банки, имеющие долг перед иностранными компаниями из недружественных стран, имеют право гасить долг российскими рублями. Для этого эти организации должны создать счета в российских банках.

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