Тайвань готовится к возможному нападению со стороны КНР

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 апреля 2022, 22:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В частично признанной Тайваньской республике продолжают готовиться к возможной конфронтации с заокеанским соседом. Ведь в КНР уже недвусмысленно намекали на возможность присоединения «бывшей провинции». Не исключали даже военный вариант. Причём, население острова в большинстве своём не желает вхождения в состав Китая, а предпочитает поддерживать собственное правительство. Учитывая опасность положения, Тайбэй уже готовит местных к любому исходу событий.



Власти острова недавно раздали гражданам памятку о том, что делать, если бомбардировка всё-таки начнётся. Брошюры, которые раздали тайваньцам, говорят о том, как быстро найти убежище, продукты и воду, и куда обратиться за помощью в случае военного конфликта. Даются советы о том, как выжить, что делать, если рухнет дом и так далее. Для телефонной связи с местными органами будут введены специальные QR-коды. Министерство образования вместе с Минобороны республики внесёт в учебники для школьников разделы, посвящённые гражданской обороне.



Также сегодня утром самолёты ВВС Тайваня, начиная с 5 утра, не менее двух часов летали над столицей. Некоторые местные жители даже подумали, что война уже началась. Но к счастью, это были учения. Министры республики полагают, что к обороне нужно готовиться уже сейчас, так как война может в любую минуту прийти на остров. Тем не менее, судя по заявлению главы китайского правительства Ли Кэцана, КНР всё же надеется на мирное урегулирование. Все прошедшие рейды авиации и кораблей, по мнению экспертов, являются попытками убедить президента Тайваня пойти на бескровное воссоединение.

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