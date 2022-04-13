Окно как критерий истины в информационной войне

Необходимо признать, что в настоящее время, несмотря на ограничения различных интернет-ресурсов, массовый российский обыватель продолжает находиться в условиях усиливающейся информационной войны, главной составляющей которой, являются различные интервью экспертов с украинской стороны.
Эти интервью по своему контенту преимущественно посвящены военно-политическому и экономическому состоянию России.
Согласно статистике контент-анализов интервью украинских военных экспертов, у них в основном преобладает контент о военном состоянии и процессов российской армии. Часто эти экспертные мнения искажены и являются манипуляцией. При этом многие негативные аспекты военного состояния и процессов в украинской армии скрываются.
Если бы в условиях Великой Отечественной войны советские граждане могли бы ежедневно прослушивать и прочитывать интервью и статьи германских экспертов о боевых действиях и состоянии советской армии, то как бы это сказалось на духе советского народа? Говорить о том, что немецкие войска вообще не занимались информационной войной было бы неверно. Информационная война со стороны немцев была, но её тираж не был таким мощным, как это имеет место в эпоху интернета.
Очевидно, что в условиях информационной войны все эти противостоящие и антагонистические интервью украинских военных экспертов не претендуют на объективное освещение событий. Есть искажения, полуправда, маскировки. Например, существенная правда может закрываться несущественной правдой - это суть маскировки.
При этом, необходимо признать, что на определённом этапе информационной войны, побеждает тот, кто больше убеждает в истине, а не манипулирует. На определённом этапе информационной войны, побеждает тот, кто руководствуется объективной истиной и правдой. Особенно это происходит тогда, когда массовый обыватель эту информацию может проверить, выглянув в окно, а не взглянув на экран монитора или телевизора.
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