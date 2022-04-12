Политолог Ищенко: если появилась возможность, почему бы не ликвидировать правосека

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 апреля 2022, 19:15 Александр Саргин

Фото: соцсети

Российским спецназом в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Тарас Бобанич.

По данным Минобороны РФ, Бобанич с 2014 года лично отдавал приказы об обстреле из тяжелого вооружения жилых домов в Донецке и Луганске, этот правосек виновен в смерти тысяч мирных жителей, в том числе и детей.

«Если появилась такая возможность, то почему бы не ликвидировать правосека? – сказал «АН президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. - А впрочем, замечу, что Минобороны РФ – это не израильский «Моссад», и оно точно не будет заниматься организацией убийств лидеров «Правого сектора» и подобных организаций. Отлавливать военных преступников – это, скорее, работа разведки».

Представитель Минобороны РФ заявил, что российские вооруженные силы продолжат «поиск и уничтожение» главарей украинских неонацистских организаций, и от наказания уже «не уйдет никто из них».

«Вот и пусть Минобороны продолжает, и от этого будет только польза, - отметил Ищенко. - Но все равно это будет проводиться в рамках военной операции на той территории, где идут военные действия, а вот «Моссад» отлавливает и убивает военных преступников по всему миру. Российский же спецназ (по крайней мере, на данном этапе) уж точно не поедет в США или Европу для того, чтобы отловить и ликвидировать там какого-то украинского военного преступника, а вот израильские спецслужбы посылают своих людей и туда».

Сообщения о смерти националиста с позывным «Хаммер» появились еще три-четыре дня назад, однако официальное подтверждение из Минобороны России пришло лишь в самом начале недели. Отметим, что великое множество недобитых военных преступников являются не только участниками всевозможных фашистских военных украинских формирований, но и спокойно (пока) заседают, например, в Верховной Раде…

«Вот, скажем, я считаю, что в киевской Раде у многих людей, начиная с того же Турчинова, руки просто по локоть в крови, - продолжает Ищенко, - но ведь сейчас главное - победить на поле боя, а не поймать и убить Турчинова. Гораздо важнее сначала победить в специальной военной операции и разгромить украинскую армию, ну а уж потом можно будет думать, как поймать Турчинова и всех остальных».

Напомним, что восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, был опубликован указ и.о. президента Украины Александра Турчинова о начале так называемой антитеррористической операции.

«Можем ли мы теоретически поймать Турчинова? - задается вопросом в разговоре с «АН» Ростислав Ищенко. - Теоретически мы можем поймать даже Байдена. Но ведь военных преступников должны ловить спецслужбы, а не Министерство обороны. Что касается Минобороны, то пусть оно выигрывает войну».

«Правый сектор»* - организация, запрещенная на территории России.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции