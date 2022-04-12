В Пакистане сотни тысяч людей вышли на улицы после отставки «антиамериканского и пророссийского» премьер-министра Хана

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12 апреля 2022, 14:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Пакистане не утихает ожесточённая политическая схватка между оппозицией, пришедшей к власти и сторонниками старого правительства. Не так давно стало известно, что премьер-министр республики Имран Хан был отстранён от власти, благодаря вотуму недоверия.

Новым премьером стал Шахбаз Шариф, избранный Национальной ассамблей. Шариф всегда считался либерально настроенным оппозиционным политиком и выступал за сотрудничество с США. Имран Хан же был противником связей с западом и проводил собственную политику. Впрочем, ситуация при его руководстве едва ли становилась лучше. Пакистан продолжал оставаться беднейшей страной Азии. Но смещение такого руководителя вызвало небывалое недовольство среди массы. Люди начали выходить на улицы и требовать возвращения прежнего правительства.



Имран Хан называет Шарифа «рабом Америки» за его позицию и высказывания. Сторонники экс-премьера полагают, что пакистанская оппозиция давно завязана с США и даже с западными спецслужбами. Случившиеся события они именуют «американским заговором» и покушением на независимость государства. После своей отставки в воскресенье Хан выступил с призывом к сторонникам защищать суверенитет страны. Тогда же на улицы десятков городов вышли тысячи людей. Демонстрации прошли в Исламабаде, Карачи, Лахоре и других крупных городах. Политическая ситуация лучше не становится, так как в стране наблюдается разделение людей на два лагеря. Одни считают, что Шариф приведёт Пакистан к светлому будущему, другие это отвергают и требуют возвращения старого режима.

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