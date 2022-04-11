Подберезкин: в 2013 году на заседании Совбеза РФ я говорил, что в 2022 году Украина нападет на Россию

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 апреля 2022, 21:42 Александр Саргин

Фото: haberrus.ru

Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, которые были направлены в «незалежную» из Европы.

Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника ЗРК С-300, поставленная Киеву одной из стран ЕС, поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ, отметили в военном ведомстве РФ.

«Если бы мы не начали специальную военную операцию, - сказал «АН» директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин, - то все равно уже в 2022 году со стороны Украины на нас было бы совершено военное нападение. Я говорил об этом еще в 2013 году на экспертном заседании Совбеза РФ. Ведь Украину не только бы еще больше напичкали оружием, там шла очень мощная персональная боевая подготовка. Мы точно даже не знали, сколько оружия было туда поставлено из стран - участниц Варшавского договора. Да, основные боеприпасы украинская промышленность уже не производила, но там и без этого запасов было просто немерено».

Подберезкин напомнил, что «всё вооружение, вся военная техника» из групп советских войск в Германии, Венгрии, Чехословакии, - всё это вдруг «перекочевало на Украину». По его словам, очень малое количество вооружений осталось в Болгарии, Румынии и Польше, а «основная их часть» тоже пошла на Украину. «Мы всё это, конечно, отслеживали, - продолжает эксперт, - и тем не менее, обо всем количестве знали частично. Да и не было принято тогда публично говорить об этом».

По сообщениям СМИ, Словакия сегодня готова продать «незалежной» колесные артиллерийские установки Zuzana (б/у), аналоги которых Украина приобрели ранее в количестве 26 единиц. А Польша со дня на день намерена отправить на Украину самолеты МиГ-29, танки Т-72М и ЗРК «Тор» и «Бук».

«Недавно у меня брали интервью польские журналисты, - продолжает Подберезкин, – и я им сказал, вы добьетесь того, что по вашим аэродромам будет нанесен удар, если с них будут взлетать самолеты, которые начнут воевать против российских вооруженных сил. Я не очень понимаю, зачем полякам так рисковать? А вот если бы Путин не начал спецоперацию, то все самолеты, которые еще со времен СССР оставались в Польше, Чехии, Словакии, Румынии и т.д., были бы перебазированы на украинские аэродромы».

Эксперт отметил, что украинцы «что-то модернизировали, а что-то было нормальное», но все равно нам потребовалась неделя для того, чтобы уничтожить военные самолеты, которые были на Украине. «Ну а если бы их было больше, то на уничтожение понадобилось бы побольше времени», - заключил Алексей Подберезкин в разговоре с «АН».

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