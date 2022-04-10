Навязчивые грёзы: между фантазией и реальностью

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 апреля 2022, 20:58 Таисия Потапова

Дезадаптивная мечтательность или навязчивые грезы – это новая психологическая концепция, подразумевающая мечтание наяву, фантазии, которые заменяют человеческое взаимодействие. Впервые ее выдвинул доктор философии Эли Сомер в 2002 году для описания постоянной интенсивной мыслительной активности, в основном направленной на бесконечное фантазирование и придумывание разнообразных сюжетов, миров, ситуаций и диалогов. Слишком интенсивное фантазирование фактически заменяет человеку реальность и мешает нормальному межличностному и профессиональному функционированию.

Сомер полагал, что причиной этой чрезмерной формы мечтаний наяву может быть травма или жестокое обращение в детстве. В его исследовании пациенты использовали свои «грезы наяву» как способ справиться с негативной ситуацией или убежать от неприятного окружения. Так, ребенку, переживающему домашнее насилие, легче уйти в свой собственный мир, нежели чем переживать боль наяву. Однако для качественной оценки предложенной теории необходимы дальнейшие исследования, ведь подобного рода фантазирование может быть и у просто необщительных интровертных или социофобных детей, которым сложно адаптироваться в социуме.

Некоторые теоретики приписывают дезадаптивную мечтательность диссоциативному расстройству личности, потому что при нем человек часто точно так же отделен от своего непосредственного окружения как в физическом, так и в эмоциональном аспекте.

Навязчивые грезы в настоящий момент не входят в список официальных диагнозов, но люди, страдающие от них, во многом согласятся, что эта аномальная форма фантазирования может негативно влиять на их работоспособность, отношения и отдых. Есть несколько признаков, которые могут быть связаны с навязчивыми грезами:

1. Чрезмерное фантазирование, которое часто сравнивают с зависимостью (обычно начинается в детстве).

2. Книги, фильмы, музыка, видеоигры и другие средства массовой информации могут быть «триггером» мечтаний.

3. Сами фантазии подробные и продуманные, иногда их сравнивают с фильмом или романом.

4. Распространены повторяющиеся движения во время мечтаний, схожие с признаками обсессивно-компульсивного нервного расстройства (но не всегда) – хождение на месте, раскачивание, непроизвольные движения, звуки и т.д. Иногда человек может говорить, смеяться, плакать, жестикулировать, когда мечтает. Люди, страдающие этим, знают разницу между грезами наяву и реальностью: это отличает их от шизофреников.

5. Некоторые люди часами лежат в постели, проводя время в вымышленном мире, и из-за этого могут либо испытывать трудности с засыпанием, либо с трудом вставать с постели после пробуждения. Они также пренебрегают другими базовыми потребностями, такими как регулярное качественное питание, принятие душа, общение с близкими.

Многие люди, страдающие от дезадаптивной мечтательности обнаруживают, что их состояние может стать серьезным препятствием для повседневной жизни. Время проходит, пока они остаются в собственной голове и прежде чем они осознают это, целый день теряется в фантазиях.

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