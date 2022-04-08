Успешные коды информационной войны

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 апреля 2022, 21:36 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Необходимо признать, что в настоящее время усилилась информационная война, организованная Западом и её марионеткой Украиной. Критерием оценки этого усиления является сравнительный анализ украинской и российской информации, поступающей для западных СМИ.



Понятно, что западные СМИ больше "заточены" под украинскую сторону и поддерживают информацию, идущую с украинской стороны. Более того, есть наблюдения, согласно которым западные СМИ почему-то более оперативны по отношению к событиям на которые украинская сторона просит обратить внимание. Причём, часто эти события изначально искусственно организуются украинской стороной. Это не только фейки, сфабрикованные украинской стороной, но это и события, которые реально случаются, но интерпретируются в ложном формате западными СМИ.

Если оценить гигантский список западных СМИ, аффилированных к американской и европейской элите, по сравнению с мировыми СМИ, которые объективнее и правдивее оценивают Россию, то это сравнение тревожит.



Как преодолеть это информационное давление Запада и его марионетки Украины? Ведь Украину воспринимают как жертву. А жертва традиционно нуждается в поддержке, в частности, в информационной поддержке.



Это преодоление возможно! Рецепт прост!

Необходимо работать не над количеством информации, которая создаётся количеством СМИ, а над её качеством. Под качеством понимается прежде всего не просто информация, а ключевая информация, которая содержит в себе некие актуальные, резонансные и ключевые коды, которые настолько влиятельны, что для тиражирования информации не требуется специальных усилий. В таком случае информация сама расходится без всяких стараний для этого!

Это кодовая информация, которая должна вызывать мощный резонанс и зацикленность на этой информации миллиардов обывателей планеты!

Эта информация должна влиять не только на мировое сообщество, но, главным образом, на жителей Украины. Именно от этого будет зависеть наш успех в решении задач российской национальной и государственной безопасности.

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