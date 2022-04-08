Образовательный подъем-переворот

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 апреля 2022, 08:49 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Как известно наши политики поразительным образом умеют идти в мейстриме главной политической воли. Вот давеча лидер одной из, прости господи, думских фракций с праведным гневом обрушился на болонскую систему образования и ее составную часть - единый государственный экзамен. пресловутый ЕГЭ.

Надо сказать, что обрушился справедливо и далеко не в первый раз. Но время нынче самое удачное - импортозамещение во всем. И буквально в то же день из двух министерств: просвещения и высшего образования поползли сквозняки информации - переходим на советскую систему.

Всегда главным аргументом "болонщиков", который скрывал истинные цели реформы, был аргумент признания дипломов, полученных на ее базе, мировым образовательным сообществом. То что признание (и то не всеми и не всегда!) диплома не есть признание уровня знаний конкретного носителя этого самого диплома, инициаторы из Высшей школы экономики предпочитали не говорить. Но то что школа стала готовить "дебилов", не имеющих знаний, но натасканных на ответы, скоро стало настолько очевидным, что анекдоты "про жертву ЕГЭ" пошли не только в народ, но и во власть.

Дошло до того, что, например. на мехмате МГУ для первокурсников ввели обязательное повторение школьного курса математики! Поступившие в эту мекку математики студиозы ее просто не знали.

Но система всех устраивала, да и и имела влиятельных лоббистов. Однако после событий 24 февраля стало наконец-то ясно, что наши дипломы там и даром не нужны, что страна отныне может рассчитывать только на свои силы и умы, что возрождать промышленность должны не юристы с экономистами, а инженеры и конструктора. А такие кадры ЕГЭ не кует. И, по информации "АН", было принято стратегическое решение о возвращении советской системы подготовки кадров.

Пока в Минпросвещении и Минобразе аккуратно говорят на эту тему. Ясно, что моментальных решений ждать не приходится, процесс растянется на добрый десяток лет. При этом будет встречать колоссальное сопротивление на всех уровнях. Сопротивление как осознанное: чиновники вообще не любят перемен, так и неосознанное - выросло целое поколение, которые считает, что думать вредно и мучительно, а учиться надо по комиксам, не напрягаясь. И поэтому основной вопрос: хватит ли политической воли на этот марафон возрождения, увы, остается без ответа.

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