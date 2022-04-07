Господа «пургоносцы», а помолчать не хотите?

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 апреля 2022, 12:14 Сергей Платонов,

Странной фразой «Драфта пока нет…» обозначил состояние российско-украинского переговорного процесса глава российской делегации новоявленный дипломат Мединский.

Надо полагать, что таким образом он заявил о неготовности предварительного текста мирного договора (непонятно, правда, почему М. при этом перешел на английский - прим. авт.), непонимании того зачем он нужен до полной деоккупации Украины, и что будет с переговорами в дальнейшем. Хотя глава украинской переговорной делегации Арахамия уверяет, что все пункты договора, кроме Крымской проблемы, согласованы. Да и господин Лавров уверяет, что «свет в конце уже забрежжил». О том же нам сообщалось и до этих заявлений. И так не один раз. Но нам, обывателям, все же более понятно стойкое общественное мнение о подспудных целях украинской стороны, согласно которому переговоры выгодны только радикалам типа «Азова»*, чтобы отсидеться в Мариуполе или Харькове до принятия на высшем уровне какого-либо политического решения. И потом с лучших позиций опять приняться за свое.

К этой теме наперебой подключились и другие комментаторы из МИДа и МО РФ. Особенно перед и после Стамбула. Так и хочется, перефразируя Николая Гоголя, спросить: «И что сынки, помогли вам турки?» Засада против подразделений российской армии и провокация в Буче - разве это не результат неосмотрительного объявления о предстоящем отводе войск из-под Киева или, как объяснил «любимец журналистов и публики» Песков, жеста доброй воли по созданию благоприятных условий для переговоров. Теперь, уважаемые «пургоносцы», лучшая для вас работа - молчание, тем более в то время, когда говорит артиллерия.

«Азов»*, запрещённая террористическая организация в России.

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