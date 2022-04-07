Садомазохизм журналистов-мигрантов в условиях мировой информационной войны-2022

Мне, как психологу, нередко приходится консультировать по интернету не только тех, кто проживает в России, но и тех, кто покинул её. По сути своей, я уже давно консультирую наших мигрантов, которые сейчас живут за рубежом. Все они разные. И все они по-разному переживают о будущем России, о её судьбе. Эти переживания обострились особенно в 2022 году в связи с известными событиями, важными для России и мира. Каковы эти переживания? Какова их типология?
Есть российские мигранты, которые сопереживают за Россию, за её будущее, за будущее её экономики, поддерживая её внешнеполитическое поведение в отношении США и Запада в связи с нынешней ситуацией. Они желают того, чтобы в России ничего страшного не случилось в связи с переживаниями за своих близких, за свою Родину, так как продолжают её любить на расстоянии.
Тем не менее необходимо признать, что психоанализ, проведённый мною в отношении иных российских мигрантов, нередко выявляет садомазохистические установки. То есть, среди российских мигрантов имеет место некое предвкушающее и смакующее ожидание негативных событий и исхода, которые могут произойти с Россией, в частности, с падением её экономики, со значительным падением уровня жизни, россиян. Такие мигранты верят, в некий фатальный исход России. Эта выдуманная фатальность, их радует и даже вызывает экстаз! Среди таких есть даже верующие и молящиеся о некоем, Конце России, который принесёт благо. Они желают жертв и смакуют их появление. Мне, как психоаналитику, приходится раскрывать некоторым мигрантам, истоки всего этого, происходящего в их душах. И эти садомазохистические установки, постепенно исчезают. Это не так просто! Требуется время.
Поддержите издание
Эти мигранты, как бы наполнены ожиданием "ужаса вне одеяла", который обычно испытывают кинозрители, с удовольствием смотрящие фильмы-ужастики. То есть, эти мигранты с удовольствием смотрят на всё происходящее с Россией со стороны, со стороны своего комфортного "одеяла" миграции, оправдываясь и радуясь за то, что удачно и вовремя мигрировали из России. Чем хуже России и её экономике, тем большая радость, переполняет этих российских мигрантов. Они выискивают в интернете, только негативные видео, касающиеся проблем и бед России. Это их забавляет.
Среди таких мигрантов немало интернет-воинствующих , которые активно выступают в социальных сетях, YouTube, tik-tok и др. Кроме того, среди них немало профессиональных журналистов, которые мигрировав за рубеж, быстро и оперативно стали смелыми, в своих оценках. Это садомазохистическое смакование России и её предстоящего упадка, становится главной мотивацией их видеографического, журналистского и публицистического творчества. Их сильно огорчает то, что России пока удается противостоять мировым, бандитским, экономическим санкциям.
Эта садомазохистическая радость, по-видимому, сродни той радости ожидания, которая всегда охватывает политическую оппозицию, которая с радостью и стервятнически ожидает падение уровня жизни народа, на основании которого, можно прийти к успеху и к власти. Но мною уже неоднократно отмечалось, что существует большая разница между судьбой Отечества и судьбой власти. Некоторые амбициозные и близорукие личности, одержимые садомазохистическими установками, не способны понимать этой разницы. Причины поддержки большинством россиян всего того, что происходит в Украине, связаны с переживанием за своё Отечество, за Россию.
Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции