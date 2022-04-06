Философия симулякров и фейков в современной информационной войне-2022

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 апреля 2022, 09:17 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Необходимо признать, что мир уже несколько десятилетий развивается, согласно симулякрам. Симулякры - это живые знаки, оторванные от реальности. Симулякры живут сами по себе в виртуальном мире, но при этом влияют на мир. Более того, симулякры, порой, становятся реальнее реальности, так как выходят в общемировой тираж и благодаря этому захватывают души людей планеты. А люди всё чаще ведут себя, переживают и мыслят, согласно симулякрам.

Так называемые пресловутые фейки или видеофейки, являющиеся постановочным видео, это лишь разновидность симулякров. Мир симулякров значительно шире. В него входят различные постановки в киноискусстве, видеотворчестве, искусстве, мультипликации, на телевидении, в СМИ, в рекламе, политике, экономике и др. И мир стал всё чаще развиваться, согласно предписанным СМИ и кино сценариям. Вспомните падение двух небоскрёбов в Нью-Йорке, которые были до реального их падения в голливудском кино. Вспомните художественный фильм "Хвост, виляющий собакой", который стал технологией, рецептом и инструкцией для работы спецслужб и экспансионистской политики США в мире. Согласно этой технологии сначала делается постановочное видео, которое выдаётся затем за реальность. Это одна из разновидностей манипуляций. Симулякры - это всегда манипуляция сознанием.

Президент Украины, пришёл к власти, согласно этим же технологиям. Сначала он, благодаря своим кукловодам и манипуляторам стал президентом Украины в кинофильме "Слуга народа", а затем стал реальным президентом. Это был проект манипуляции сознанием.

Поэтому неудивительно почему Зеленский, как представитель постановочного кинематографического и видеографического искусства, продолжил внедрение своих навыков и интеллекта в сфере производства видеофейков или фейков, связанных с информационной войной с Россией. Он курирует это как профессионал! Нашему руководству нужно брать пример!

Мир симулякров подменяет реальность, хотя люди понимают, что это постановочный и искусственно созданный продукт. Проходит время и эти симулякры становятся главным содержанием нашей психики и жизни.

Спросите сами у себя, что для вашей души в детстве было актуальнее: медвежонок Винни-Пух из мультфильма, или реальный медвежонок в зоопарке вашего города? А представьте себе, если бы Винни-Пух вылез бы из телевизора к вам на кухню и стал бы пить чай с вами, с мёдом... На Украине это произошло. Слуга народа вылез с экрана и пришёл к украинцам.

Людям свойственно забывать факт постановки. Люди вживаются и отдаются искусству симулякров настолько, что для них перестаёт быть актуальным постановка это или на самом деле.

Есть постановки, которые изначально выдаются за реальность. Их сейчас называют фейками.

А что изменилось в мире за время внедрения симулякров в нашу жизнь, описанных философами-постмодернистами ещё несколько десятилетий назад?

Изменились лишь инструменты тиража симулякров. Пришёл интернет со своими ютубами и тик-токами и т. п. Теперь не нужно как раньше включать телевизор или идти в кинотеатр. Экраны у нас на ладошках, пальцами которых достаточно провести по сенсорной поверхности стекла. Симулякры приходят теперь в наши души по "щучьему велению, по моему хотению".

Помните, что душам нашим свойственно обманываться с собственного согласия.

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