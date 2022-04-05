Депутат ГД Сергей Гаврилов: Народы Сербии, Венгрии, Греции нас поддерживают

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5 апреля 2022, 10:11

Фото: Депутат Госдумы, Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов

Депутат Госдумы, Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов рассказал о перспективе отношений России с Венгрией и Сербией, о поддержке со стороны братского народа Греции и об истинном «зеленом» лице Европы.





Выборы в Европе.





Попытке установить лагерный мировой порядок во главе с Америкой нанесен ощутимый репутационный удар. Новым попыткам колонизации, которые реализуются сейчас в Европе, противостоят народы Венгрии и Сербии в условиях тотального давления, как совершенно справедливо сказал вновь избранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глобалистских институтов, украинских и венгерских нацистов. Очень характерно, что использование нацистов и глобального либерализма в своем тоталитарном переустройстве мира становится традиционным. Во время Второй мировой войны западный капитал подталкивал Германию к нападению на СССР, так происходит и сейчас. Как на Украине Коломойский, Зеленский и Порошенко используют нацистов, так и Сорос попытался использовать нацистов в Венгрии. В условиях давления народы Венгрии и Сербии сделали четкий выбор сохранения у власти сил, ориентирующихся на национальные интересы своих народов и на развитие добрых равноправных отношений с Россией не только в экономическом, но и в культурно-политическом плане. Надеюсь, что у лидеров Сербии и Венгрии хватит сил после выборов сохранить независимый курс своих стран.



Уверен, что с Сербией и Венгрией мы укрепим наши межпарламентские связи на основе сохранения христианских ценностей, идеалов свободной Европы без санкций и ограничений. Нас ждет равноправный диалог, в том числе о защите нашей традиционной христианской культуры, который может стать рычагом поддержания модели, которую все эти годы продвигает Межпарламентская ассамблея православия – модель гармоничных равноправных отношений, основанных на христианских ценностях, понимании и поддержке друг друга.





Греция – за Россию.





Разворачивающаяся в Европе, а теперь уже и не только в Европе, экономико-политическая версия Третьей мировой войны привела к неожиданным результатам.



Спасибо нашим сербским и греческим братьям, которые никогда не участвовали в войнах против России. Мы всегда были в одних окопах, боролись за мир, за сохранение нашей свободы, культуры и понимания добра и справедливости.



Профсоюзы и Коммунистическая партия останавливают эшелоны с вооружением, подчеркивающим исключительно агрессивный характер НАТО.



В Салониках прошла массовая демонстрация, в ходе которой появился новый слоган «Эллада-Россия-Ортодоксия». За милосердное служение Международной ассоциации врачей, возглавляемой греческим врачом Иоанисом Лиапакисом, помогавшей жертвам терроризма в Сирии, Ираке, а теперь и на Донбассе – искренняя благодарность и низкий поклон.



Напомним, что в ходе Крымской войны (1853−1856 г), которая докатилась до Тихого океана, объединенной Европе и Турции противостояли русские со своими союзниками – греческими добровольцами.





Климатические изменения в Европе: «Зелёные» стремительно коричневеют.





Не успев расцвести, партия «Зелёные» всё больше подчеркивает свой коричневый характер. «Зеленые», активно используя европейские фобии перед загрязнением окружающей среды и угрозой изменения климата, стали просто марионетками не столько коллективного Запада, сколько конкретных заокеанских спецслужб. Напомню, что крупнейшие экологические движения использовались для осуществления заказных войн при переделе бизнеса между крупными корпорациями. Теперь «зеленая» партия, придя при поддержке американской пропаганды к власти, в том числе, в запуганной ядерными технологиями и использованием угля Германии, отрабатывает две задачи.



Первая задача – удар по Европе. Отказ от традиционных энергоносителей, таких как газ, нефть, уголь, и связанных с ними отраслей промышленности – машиностроения, металлургии, нефтехимии, бьет по Европе, снижая её конкурентоспособные возможности, стимулируя уход индустриальных производств из Европы. Переход на дорогие источники сырья, например, американский сжиженный газ, приводит к деиндустриализации и уничтожению Европы как экономического конкурента США.



Вторая задача – сращивание с неолиберальным тоталитаризмом, отмывание неонацистских инструментов для покорения России, славянского мира. Неслучайно, активно поддерживаются неонацисты «Азова», высказываются требования введения эмбарго на российские энергоносители. Так называемые «зеленые пацифисты» активно накачивают вооружением Украину, стремясь к массовым жертвам среди русских и украинцев. Сейчас они поддержали грязную постановочную драму в Буче и требуют суда над Россией, исполняя роль, как Bellingcat и другие прозападные институты во время постановочных инцидентов с химическим оружием в Сирии.

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