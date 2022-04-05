Деамериканизация мира - главный смысл России

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 апреля 2022, 09:58 Рамиль Гарифуллин,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Первична деамериканизация мира. А всё остальное, связанное с демилитаризацией, денацификацией и прочее, всё это лишь инструменты деамериканизации. Деамериканизация началась в зоне, в которой сосредоточилась критическая масса деструктивной американизации, опасной для России. Этой зоной оказалась зона Украины.

Размещение баз НАТО рядом с Россией - вторичная проблема. Тем более, после начала спецоперации России на Украине, базы НАТО ещё более активизировались и увеличились в своём числе. То есть, проблема опасности НАТО для России осталась той же. И Россия, предполагала, видимо, такой исход. Поэтому главной целью военной спецоперации оказалась не Украина сама по себе, как считают некоторые эксперты, а Украина, пропитанная НАТО и деструктивным процессом американизации. Таким образом, главной целью России стала деамериканизация Украины, которая сама того не замечая, стала заложницей США, что вызывает жалость. А то, что этот ход России стал триггером процесса деамериканизации мира, покажет только время и история.

Следовательно, не стоит близоруко упрощать концепцию поведения России в Украине, которая якобы тупиковая и не имеет достаточного уровня смысла. А без главного смысла теряется смысл действий и операций в любой сфере. Смысл есть! Это разрешение проблемы мироустройства, в котором будет достойное место России. И эта задача без издержек, которые свалились на Россию, невозможна!



Большинство экспертов анализируют Россию и Украину, но мало анализируют деструктивную концепцию Гегемона, то есть, США. Эта тема обходится. Есть некий Гегемон, который влияет на весь мир с помощью санкций. И многие международные субъекты ведут себя осторожно по поводу высказываний о США. Всё это сказывается и на экспертах. Именно в этом причина близорукости некоторых экспертов мировой политологии и экономики. Они увлеклись близоруко частностями и тактическими задачами выживания.

Гегемон недооценил экономическую роль России на всю мировую экономику, поверив в малую долю России в мировой экономике. Экономическая роль России оказалась реактивной и резонансной. Возмущение России на экономику США и Европы оказалось существенным. Это лишь некоторые составляющие значимости России для мира. Тем более, согласно, авторитетным мировым экономистам, будущее мира за энергией. Энергетическая эпоха в мире будет расцветать и ключевая роль в этом будет именно у России. Миру потребуется много энергии. Именно поэтому аппетиты на Россию с её энергетическим и сырьевым потенциалом, у мира и Запада, весьма велики.

Либо будет новое мироустройство мира с особой и значимой ролью России в мире. Это задача и цель России. Если это произойдёт, то мир скажет, что так должно было быть!

Либо мир будет без России. Это задача Гегемона.

Деамериканизация мира - главный смысл России. И опять, как было в Первую и Вторую мировую войну, ключевая жертвенная роль в мире у России. Европа должна помнить о России, как о своем спасителе от гитлеровского фашизма. Вопрос о том, насколько всё то, что проделывает Гегемон с миром, применяя экономическую и политическую экспансию на всё международные субъекты, является замаскированной формой мировой агрессии, остаётся открытым?

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