Как теперь Хиршем меряться будем?

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 апреля 2022, 08:20 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Министерство науки, наверное, можно если не разгонять, то серьезно сокращать. Чиновники оного все последние года занимались только одним: а именно подсчитали сколько и в каких иностранных научных журналах напечатался ученый имярек и, следовательно, достоин ли он зарплаты.

Уж сколько раз твердили миру, что эту глупость пора заканчивать, что публикации и получение нового знания - суть разные субстанции. Но так как ученого люда среди министерских работников практически нет (юристы и экономисты наше всё!), то жвачка публикационной активности просочилась и заняла почетное первое место даже во всяческих федеральных целевых программах, руководящих документах, отчетах президенту. Да и, помнится, ворваться в пятерку великих научных держав мы планировали не по знаниям, а по количеству статей.

И вот теперь сами журналы ломают устоявшийся мирок нашей доморощенной чиновной "элиты" от науки. Во-первых, на днях крупнейшие научные издательства (Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и др.) официально объявили, что закрывают российским научным организациям доступ к своим журналам, такое же ограничение вводят реферативные базы Web of Science и Scopus. Когда это случится пока неясно, вероятно после прекращения т.н. национальной подписки, а может быть и раньше.

Во-вторых, хотя и официально об этом не говорят, статьи российских ученых будут отныне рубить еще на дальних подходах к супер-пупер научным журналам. То есть, печататься нам там просто не дадут. И, по логике вещей, вся эта министерская орда, которая только и умеет, что требовать публикаций и стостраничных отчетов, остается без фактической работы. А значит, пора "худеть" и отправляться на стройки народного хозяйства. Там будут нужны непрофессиональные рабочие руки.

Все равно всю эту многоголовую гидру по реальному вкладу в науку стократ перевешивает молодая и хрупкая Александра Элбакян с ее уже легендарной базой научных статей Sci-Hub. Этот проект позволяет любому ученому абсолютно бесплатно и анонимно получить доступ к десяткам миллионов научных статей, прячущихся за платной подпиской.

Благодаря Александре, все эти акулы издательского бизнеса, будут напоминать унтер-офицерскую вдову, которая высекла сама себя. Или мальчика-олигрофрена, назло маме отморозившего себе уши.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции