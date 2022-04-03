Как и где лучше отдыхать разным знакам Зодиака

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 апреля 2022, 10:09 Екатерина Максимова,

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сейчас время неспокойное, но впереди праздничные, майские дни, и я получаю немало вопросов, как лучше отдыхать, и есть ли опасные периоды, нежелательные для поездок. Сегодня поговорим о том, как лучше восстанавливать силы разным представителям Зодиака и когда лучше отсидеться дома.

Начнем с того, что отдых – это восполнение энергии. Но эту силу разные люди черпают совершенно из разных сфер. Как же понять, где искать свою зажигалку? Вот тут звезды помогают найти ключ. Как я писала ранее, знак Зодиака – это то место, где расположено ваше Солнце, другими словами, энергетическое сердце. Но у каждого генератора есть управитель. И вот эта планета и подскажет нам, как восполнять свой ресурс.

Солнце Овна подвластно огненному Марсу. Поэтому отдыхать им надо активно, лучше всего подойдут спорт, походы, велло-туры, поездки, где надо много ходить. Экстремальный отдых этих бунтарей только стимулирует.

Тельцы, живущие под покровительством Венеры, очень не любят перемены и обожают комфорт. Это ценители семейного отдыха, без сюрпризов, в местах, которые им хорошо знакомы, потому что для них важней всего счастье и спокойствие домочадцев. Гастро-туры тоже прекрасный вариант отпуска для этих гурманов.

Словоохотливым Близнецам необходимо обучение и общение, ведь их покровитель Меркурий- планета интеллекта и переговоров. Поэтому для них очень подходит интеллектуальный отдых, где можно узнать что-то новое и наладить контакты. Идеальный вариант- поездка с изучением иностранного языка или ретрит, где можно писать мемуары или вести свой блог.

На чувствительных Раков, подопечных Луны, очень благотворно влияет любое водное путешествие, проживание рядом с водоемом. Такой отдых наполняет их умиротворенностью, но, безусловно, без любимого семейства они не мыслят свой отпуск.

Львы - дети Солнца, поэтому, все что озарено и царственно дает им силы. Выход в свет – для них прекрасный отдых! Отправиться в путешествие, посещая лучшие театральные постановки и выставки, где необходим вечерний наряд – отличный выбор.

Девы, обожающие чистоту и здоровье, подопечные Меркурия, могут получить максимальный заряд бодрости, отправившись в санаторий. Путешествие, которое оздоровит или предотвратит болезнь, прекрасно подходит этому серьёзному и скрупулёзному знаку.

Дипломатам и эстетам Весам обязательно нужно путешествовать в паре. Романтический отпуск в изысканной обстановке и с интеллигентной компанией может вдохновить их на большие свершения, ведь лорд этого знака Венера. Их мир точно спасет красота!

Мистикам – Скорпионам чрезвычайно подходят путешествия-экспедиции к таинственным местам, ведь их покровитель - трансформатор- Плутон. Например, можно отправиться на место падения метеорита, к дольменам или пирамидам. Места силы, где энергия бьет ключом, - пространство Скорпиона. Йога-туры или путешествия, позволяющие пройти курс эзотерики, всегда доставят этому инфернальному знаку много радости.

Стрельцы – эти вечные путешественники, обожают пускаться в длительные странствия, ведь их курирует Юпитер, планета больших расстояний и заморских далей. Отправиться в этническое путешествие, изучая культуру места, особенности национальной кухни, обычаи и нравы, испытав все на себе, - оптимальный тур для этих оптимистов. Если еще в своем отпуске они окажутся в паломнических местах, то это будет идеальный отдых.

Целеустремленным Козерогам, которые находятся во власти Сатурна, необходимо в прямом и переносном смысле покорение вершин. Сочетание деловой поездки с отдыхом, им придется по душе. Ну и горы, горно-лыжные курорты подарят этим упрямцам массу позитива.

Водолеям, этим непредсказуемым индивидуалистам, как никому другому, подходит отпуск в одиночестве. Время, которое можно посвятить только себе, для них бесценно! Уран – естественный сигнификатор неба и этого знака, поэтому прыжки с парашюта, полеты на воздушном шаре, в аэротрубе и аэроплане – вот, что даст Водолеям энергиию на целый год.

Мечтательным Рыбам, находящимся во власти Нептуна, идеальным покажется круиз по реке или морю. Им, как и Ракам, близость воды просто необходима. Рыбы – знак парный и для них повторение медового месяца, как профилактика семейных конфликтов – оптимальный отдых и лучшее лекарство.

Безусловно, если Вам нужна подробная консультация по предстоящему отпуску, необходимо посоветоваться с астрологом, который изучит вашу натальную карту!

Как и обещала, обозначу даты неблагоприятные для путешествий. Абсолютно всем знакам рекомендую воздержаться от путешествий на море-океан с 8 апреля по середину мая, аспект Юпитер-Нептун обещает климатические потрясения на воде, реки и озера вне зоны риска.

• Осень обещает быть неспокойной и конфликтной. С середины сентября и до конца ноября не советую планировать путешествия за границу, из-за великого противостояния Юпитера, который и отвечает за путешествия и все иностранное.

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