Политическая игромания Украины

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 апреля 2022, 22:42 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российской власти необходимо глубокое понимание психологии политических рецидивистов и игроков, для которых всяческие документы - это только часть игры, чтобы дальше играть и выигрывать! Политическую игроманию и игры на политические и военные ставки с использованием покровителей можно ликвидировать​ только с помощью изоляции этих игроманов от игры. Лишь затем можно начать долгосрочную психотерапию переговоров и время сделает своё.

Вот сущность происходящего, основанная на работе с игроманами! Это игроманическая парадигма справедлива к любой сфере, в том числе и к политике, к войне в нынешних постмодернистских условиях: игры, фейков, симулякров, всяческой подмены реальности.​ Истоки украинской​ власти​ сотканы​ экраном и кино, которые стали главным инструментом политики в эпоху постмодернизма. Вот то, что независимо от наших субъективных суждений, мы должны всегда учитывать. Нужно чувствовать сущность игроманической эпохи! Если этого чувства у экспертов нет, то они не адекватны к реальности.​

Эта политическая игромания может усугубляться иными маниями, например, наркоманией, алкоголизмом и др. Это своего рода - политико-психопатологический симптомокомплекс! Это​ опасно для любой​ семьи, для государства, для международного субъекта. Неадекватный субъект всегда опасен.

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