Можно ли в России быстро произвести новую и нужную философию?

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 апреля 2022, 18:46 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Узнал из "Аргументов недели", что директор института философии РАН сообщил, что боевые действия на Украине обозначили не только масштабное военно-политическое, но и социокультурное противостояние России и Запада, которое ставит вопрос о государственной идеологии. А его первый заместитель директора многозначительно сообщил, что накануне он был в Администрации Президента РФ, где было сказано, что у нас раньше не уделяли внимание философии, а теперь будут обращать на нее внимание, и что нам нужно не повторять философию западную, а разрабатывать «нашу философию».

Кроме того руководством Института философии РАН была высказана готовность быстро наладить производство нужной философии в Институте.

Забавно и необычно звучит: наладить производство философии!



Вот мои размышления на этот счёт.

Философская и психологическая свобода требует от нас признать, что каждый философ может избрать свою стратегическую линию поведения в науке и преподавании, но при этом он должен принять реалии современного состояния философии, заключающиеся, согласно нашим исследованиям, в том, что:



1. В России практически отсутствуют истинные субъекты философского творчества (нет философских школ). Именно объективного философского творчества. Мой анализ большинства статей философских конгрессов, симпозиумов и конференций показал, что большинство трудов философов оказались продуктами субъективного философского творчества (статьи имеют новизну для самих авторов, а не для философского сообщества).



2. Благодаря эпохе постмодернизма философия сейчас везде, и значит нигде. Она смешалась с Другим и размножилась. Появилось много микрокосмов и везде есть свои философы. В рекламе и даже в трамвайном ДЕПО. Деятельность философа теперь не выше деятельности любой другой профессии, например, булочника и т.п. Философия стала технологией. Очевидно это уже не философия. Это симулякры философии. Это трансфилософия.



3. О каком авторстве в философии может идти речь, если в эпохе постмодерна (а эта реальность прёт из всех окон) Автор уже давно умер.



4. На философов нет конкретных финансовых социальных заказов. Заказы есть на гуманитараные прикладные науки, разрабатывающие конкретные технологии, идеологии, концепции и т. п.



5. Философия исчерпала себя как источник наук, от которой всегда отпачковывались различные гуманитарные, когнитивные и естественные науки, которые теперь живут сами по себе и проводят свои конференции. Классическое ядро философии, где уже нет живости зафиксировалось, и, лишь живая оболочка философии — постмодернизм играет своими смыслами, адекватно отвечая на современную реальность. Но именно постмодернизм был по сути своей невежественно проигнорирован 4-м Международным конгрессом философов (именно он должен был быть вынесенным на название конгресса, но ему отвели скромное место).



6. Философское творчество всё чаще отождествляется с художественным творчеством новых смыслов.



7. Общаясь со многими преподавателями гуманитарных предметов я ощутил, что имеет место игнорирование в плане принятия современных постмодернистских подходов в решении учебных и научных проблем. С одной стороны, это обусловлено недостаточно широким и глубоким пониманием постмодернизма как особого типа современного философствования и мышления, а с другой, страхом изменить классическим традициям, схемам, моделям и т.п. Кроме того, причина и в том, что под маской постмодернизма часто себя предлагают различного рода «эпатажники и халтурщики от философии и наук». Таковых на конгрессе было множество, не говоря о парафилософах различных мастей.



Беспомощность всех выдающихся философов заключается в их психологизме. На какие бы высоты не поднималась философская мысль, в конце концов, она является особой формой рефлексии и идет из самой души. Отсюда заблуждение рассудка и невозможность выскочить в запредельное. Мы можем лишь философствовать о возможностях и невозможностях этого скачка. Стоять перед прыжком и мыслить... мыслить, но крылья от этого у нас не вырастают, и мы остаемся внизу все более и более разочарованными. Настало время изучать процессы этого психологизма, которые не дают нам познать запредельное, заблуждая нас. Необходимо изучать структуру и динамику этих заблуждений, формирования этих иллюзий.



9. Настало время переосмысления философских систем прошлых столетий, так как психология как наука шагнула далеко вперед, а философия еще не смогла достойно оценить ее роль, являясь преимущественно психологичной и эмоциональной. Главной причиной философской активности философов является психологическая мотивация и психологизм. Они порождают рефлексии различных уровней — от примитивных до гениально глубинных и трансцендентных. Многие философы уверены, что проникают в потаенное, сокрытое, тайное, сущее, погружаются в структуры сущего, которое вещит, хотя в действительности это является иллюзией, высшей формой рефлексии и не более.



10. Если сложить все, что говорили философы в один сосуд и выпустить содержимое через узкое горлышко, то мы услышим стон и плач по бессмыслице существования человечества.



Ну, что товарищи философы Вам ещё хочется заниматься производством философии!?

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