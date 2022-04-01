Безвластие в Багдаде дестабилизирует ситуацию в стране

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1 апреля 2022, 14:21 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Ирак переживает очередной, затянувшийся на месяцы, правительственный кризис. Как известно, состоявшиеся 10 октября 2021 года досрочные парламентские выборы в стране до сих пор не завершились избранием нового президента страны, назначением премьер-министра и формированием кабинета министров. Продолжается трудный диалог и торг между ведущими политическими блоками страны (шиитов, суннитов, курдов) с активным участием эмиссаров из Тегерана. Заседания иракского парламента бойкотируются большинством депутатов, в результате чего федеральные исполнительные власти остаются в подвешенном состоянии. Время от времени в центре Багдада, в так называемой правительственной «зеленой зоне» организуются массовые акции протеста местного населения (митинги, демонстрации).



Этим обстоятельством не преминули воспользоваться региональные центры силы в лице иранских аятолл, турецких властей и различные террористические группировки.



Как известно, боевики Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана 13 марта 2022 года выпустили 12 баллистических ракет по столице Иракского Курдистана г. Эрбилю. Якобы целью той атаки был аэропорт, где размещались военнослужащие США и тренировочные центры израильской разведки "Моссад". Никаких достоверных данных на этот счет иранцы не привели, а региональные власти в Эрбиле отрицают наличие подобных объектов и даже предложили иранским представителям посетить место ракетного удара, чтобы убедиться в том, что никакого израильского военного присутствия там не было и нет.



Власти Ирака довольно вяло отреагировали на грубое нарушение суверенитета страны и международного права. Они лишь призвали Тегеран не превращать их страну в арену для сведения счетов с США и Израилем и вручили ноту протеста иранскому послу в Багдаде.



Сложившейся в Ираке ситуацией безвластия активно воспользовались и турецкие власти. ВС Турции нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов с помощью ВВС и беспилотников на севере Ирака, в частности, подвергли очередной атаке базу турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК) в лагере курдских беженцев Махмур, расположенного в 65 километрах к юго-западу от Эрбиля. Имеются убитые и раненые.



Не прекращаются диверсионные и террористические акты и со стороны боевиков РПК против курдских ополченцев - бригад пешмерга в Иракском Курдистане. И, если в случае с ракетной атакой КСИР по Эрбилю ущерб был нанесен только зданиям и инфраструктуре, то от рук бандформирований РПК гибнут курдские ополченцы и местные жители.



Если к этому добавить еще и эпизодические вылазки недобитых боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), то можно сказать, что Ирак и Иракский Курдистан все еще остаются в зоне повышенной опасности, где региональные хищники в лице Ирана и Турции и террористы РПК и ИГ ведут активную подрывную деятельность. Ирак давно уже превратился в полигон военного противостояния США, монархий Персидского залива и Израиля, с одной стороны, и Ирана – с другой. От этой опосредованной войны страдают прежде всего простые иракцы. Пока иракские партийные бонзы и местные толстосумы делят портфели в новом правительстве, считают доходы от продажи нефти и газа и апеллируют к своим зарубежным спонсорам в Тегеране или Вашингтоне, одна из богатейших стран мира по экспорту углеводородов продолжает оставаться в нищете и погружена в атмосферу насилия. Очевидно, что настало время иракцам более решительно отмежеваться от вмешательства в свои внутренние дела со стороны всех иностранных государств (Ирана, Турции, США, монархий Персидского залива) и больше опираться на свои национально-патриотические силы.



Что касается вопросов безопасности Иракского Курдистана, то там «камнем преткновения» остается активизация террористической деятельности турецкой РПК. В свое время региональные власти пошли навстречу курдским беженцам из Турции и разрешили им создать тот же лагерь Махмур. Одним из условий было разоружение прибывающих беженцев и недопущение их военной деятельности с территории Ирака. Однако, со временем это требование иракских властей и международных организаций было проигнорировано. Теперь Махмур и ряд других населенных пунктов в приграничных с Турцией районах оккупировали функционеры и боевики РПК, которые открыто заявляют, что их врагом являются региональные власти и ведущая политическая партия Иракского Курдистана – ДПК. Боевиков РПК активно используют в своих интересах турецкие и иранские спецслужбы.



Снисходительное отношение к лидерам турецкой РПК со стороны некоторых местных курдских политиков и попытки заигрывания с ними провоцируют активизацию подрывной деятельности боевиков этой группировки на севере Ирака и дискредитируют курдское национальное движение.

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