После встречи с Путиным президент РАН Сергеев высказал журналистам своё мнение ​о текущей ситуации​

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1 апреля 2022, 10:35 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Президент РАН Александр Сергеев, как и Папа Римский, за мир во всем мире, и в Академии в частности. Он, заступившись за ученых, пострадавших за "гражданскую позицию", одновременно призвал их сидеть тихо и против власти не выступать. И журналистов попросил он против власти не выступать. Но и сам, конечно, подал пример и власть только хвалил.

Встреча Сергеева с журналистами была посвящена аудиенции президента РАН у коллеги Президента России. О многом говорили два президента, можно сказать обо всем на свете. Но только о самом важном. Вряд ли некоторое противостояние в Академии по поводу последних событий относится к категории "важное".

Как и все общество российское, а академики плоть от плоти его, 24 февраля разделило их на сторонников и противников властных решений. Первые, как большинство, поют осанну. Вторые пишут открытые письма, например, о необходимости снижения рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе. Его зачем-то подписали и эксперты Совбеза сотрудники института США и Канады РАН Александр Панов и Сергей Рогов, директор Института Европы Алексей Громыко, а также директор центра евроатлантической безопасности МГИМО Александр Никитин.

Практически сразу после подписания по счастливой случайности в Совбезе решили обновить научную структуру, со всеми вытекающими для подписантов административными выводами. Что, собственно говоря, совершенно справедливо: выйди из экспертов и критикуй сколько душе угодно. Эту незамысловатую мысль развил на встрече с журналистами товарищ Сергеев.

«Коллеги, которые подписали это письмо, – очень уважаемые люди, это и директора институтов, и научные руководители институтов РАН и МИДа. То что Сергей Михайлович (Рогов) был руководителем секции, уже говорит о том, какое было к нему отношение. Давайте так посмотрим. Даже если вы не согласны, — зачем это помещать в публичное пространство? Это можно было опубликовать в какой-то статье... Но это было публичное заявление! Этот момент надо учитывать. Коллеги, уважаемые! Исключительно ценю вашу гражданскую позицию, то что люди имеют смелость сказать правду. Более того, хочу противопоставить эту позицию (не могу сказать сейчас — голубиную или ястребиную) тому, что сейчас есть очень большое количество людей, которые говорят одно, а думают другое. Это плохо. Это гораздо хуже, чем смело формулировать свою гражданскую позицию. Но уважаемые коллеги, найдите место, где это можно публиковать. И найдите формулировки, чтобы они не были оскорбительными в отношении власти».

«Позиция у нас такая: мы не хотим, чтобы в РАН был раскол — одна группа с одним флагом, другая — с другим, – сказал он в завершении встречи. – Должны искать платформу для консолидации».

Далее президент РАН прошелся по другому открытому письму в газете научного сообщества «Троицкий вариант» (некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента), в котором, по его словам, были «просто откровенные оскорбления» по поводу «историософии». Видимо, президент РАН хотел процитировать строчки из обращения про то, что «российское правительство «развязало войну» на основании «сомнительных историософских фантазий». Напомним, что свое резкое негодование этими сравнениями высказывали и сотрудники научных институтов, и многие ректоры.

Но корреспондент «Троицкого варианта», который присутствовал на пресс-конференции, не дал Сергееву развить мысль, и задал новую порцию вопросов. Один из них как раз касался того, как сам Сергеев оценивает это скандальное письмо в «ТВ».

Вопрос о позиции по поводу поддержки спецоперации оказался не из легких для Сергеева. В ответе он решил опереться на недавний разговор с Путиным:

«Прямо могу сказать, что когда мы обсуждали с Владимиром Владимировичем, в том числе и вопрос технологического занавеса, который может появиться, был вопрос и о международном сотрудничестве. Я прямо сказал, что без него делать современную науку невозможно. Он мне сказал, что понимает и сказал: «Давайте ваши предложения, что делать?»

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