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Нумерология об апреле 2022 года

, 18:20

Нумерология об апреле 2022 года
Фото из открытых источников

В апреле будет преобладать с «1» (2+0+2+2 — число года + 4 — число месяца).

Вибрация цифры «1» говорит о том, что можно начинать интересный проект, где вы будете руководителем либо вас повысят.

Судьба готовит для вас новые захватывавшие пути и дороги, новые задачи и знакомства.

Это время «посева семян» и личных запросов, заботы о себе. Можно затевать любые проекты, думать о чем-то новом, чего в вашей жизни еще не было. Можно работать по всем фронтам. Главное не стоит терять головы, все события должны быть осмыслены, причём критически.

Залогом успеха станут ваши личные качества, ваша решительность и способность стать лидером, промедлив в действии, вы рискуете в следующем месяце кусать локти, вспоминая об упущенном шансе.

Все, что вы заложите в апреле, будет с вами все последующие 9 месяцев.

Также это время обновлений, и здорово менять все радикально и начинать с самого начала. Не откладывайте в долгий ящик бытовые проблемы, осмотрите квартиру, может стоит поменять смесители у кранов, сменить трубы или починить электропроводку.

Также, можно строить отношения, делать приобретения, ставить грандиозные цели, особенно в 1, 2, 10 и 11 число месяца.

Также, в апреле можно хорошо прокачать самооценку, веру в себя, лидерские качества. Весь месяц можно и нужно этим заниматься. Главное  нельзя  забывать про других на пути к своим целям.

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