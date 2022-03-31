Нумерология об апреле 2022 года

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 марта 2022, 18:20 Эндже Гарифуллина, дипломированный психолог (КФУ), сертифицированный нумеролог

Фото из открытых источников

В апреле будет преобладать с «1» (2+0+2+2 — число года + 4 — число месяца).



Вибрация цифры «1» говорит о том, что можно начинать интересный проект, где вы будете руководителем либо вас повысят.



Судьба готовит для вас новые захватывавшие пути и дороги, новые задачи и знакомства.



Это время «посева семян» и личных запросов, заботы о себе. Можно затевать любые проекты, думать о чем-то новом, чего в вашей жизни еще не было. Можно работать по всем фронтам. Главное не стоит терять головы, все события должны быть осмыслены, причём критически.

Залогом успеха станут ваши личные качества, ваша решительность и способность стать лидером, промедлив в действии, вы рискуете в следующем месяце кусать локти, вспоминая об упущенном шансе.

Все, что вы заложите в апреле, будет с вами все последующие 9 месяцев.



Также это время обновлений, и здорово менять все радикально и начинать с самого начала. Не откладывайте в долгий ящик бытовые проблемы, осмотрите квартиру, может стоит поменять смесители у кранов, сменить трубы или починить электропроводку.



Также, можно строить отношения, делать приобретения, ставить грандиозные цели, особенно в 1, 2, 10 и 11 число месяца.



Также, в апреле можно хорошо прокачать самооценку, веру в себя, лидерские качества. Весь месяц можно и нужно этим заниматься. Главное нельзя забывать про других на пути к своим целям.





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