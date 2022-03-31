Нумерология об апреле 2022 года

В апреле будет преобладать с «1» (2+0+2+2 — число года + 4 — число месяца).
Вибрация цифры «1» говорит о том, что можно начинать интересный проект, где вы будете руководителем либо вас повысят.
Судьба готовит для вас новые захватывавшие пути и дороги, новые задачи и знакомства.
Это время «посева семян» и личных запросов, заботы о себе. Можно затевать любые проекты, думать о чем-то новом, чего в вашей жизни еще не было. Можно работать по всем фронтам. Главное не стоит терять головы, все события должны быть осмыслены, причём критически.
Залогом успеха станут ваши личные качества, ваша решительность и способность стать лидером, промедлив в действии, вы рискуете в следующем месяце кусать локти, вспоминая об упущенном шансе.
Все, что вы заложите в апреле, будет с вами все последующие 9 месяцев.
Также это время обновлений, и здорово менять все радикально и начинать с самого начала. Не откладывайте в долгий ящик бытовые проблемы, осмотрите квартиру, может стоит поменять смесители у кранов, сменить трубы или починить электропроводку.
Также, можно строить отношения, делать приобретения, ставить грандиозные цели, особенно в 1, 2, 10 и 11 число месяца.
Также, в апреле можно хорошо прокачать самооценку, веру в себя, лидерские качества. Весь месяц можно и нужно этим заниматься. Главное нельзя забывать про других на пути к своим целям.
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