Почти полмиллиарда людей заразились коронавирусом во всём мире

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31 марта 2022, 12:19 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция до сих пор остаётся актуальной проблемой. И хоть новости об этом исчезают из СМИ, сама ситуация с распространением вируса всё ещё далека от благоприятной.

На сегодня в мире свирепствует «омикрон-штамм», выявленный в ЮАР и Ботсване ближе к концу 2021 года. Тревогу вызывает новый подвид «стелс», воздействующий на желудочную систему человека. Его заразность даже выше чем у первичного африканского варианта. Из-за новых вспышек коронавируса в КНР снова жёсткие карантины и ограничения. Эксперты считают, что трубить победу в связи с пандемией не только рано, но и неразумно. Вирус вполне может ударить с новой силой. И тогда новой волны ограничений уже не избежать.

На сегодня число заражённых коронавирусом во всём мире достигает отметки в 487 162 440 случаев. Это почти полмиллиарда заболевших. Число умерших зашкаливает за 6 миллионов. Точная цифра – 6 138 433, на 31 марта. В основном, это очень пожилые люди, лица со слабым иммунитетом, инвалиды и обладатели побочных болезней. Официальной статистике погибших верить едва ли стоит, учитывая огромное количество неподтверждённых случаев и отсутствие соответствующей хроники в отсталых странах планеты. Но растёт и число тех, кто сумел оправиться от инфекции. Их количество достигает отметки в 422 354 661.

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