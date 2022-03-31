Москва-Анкара: кто кошка и кто мышка?

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31 марта 2022, 09:13 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Последний раунд российско-украинских переговоров и последующие за ним, непонятые многими, заявления прозвучали на гостеприимной солнечной турецкой земле явно не случайно. Вряд ли их стоило озвучивать, например, в Гомеле, в месте дислокации нашей группировки войск. А миролюбивая Турция - в самый раз.

Раджеп Эрдоган явно стремится стать главным модератором начала вероятного мирного или переговорного процесса между Москвой и Киевом. До начала конфликта он неоднократно встречался как с российским, так и украинским президентами, получая политические и финансовые дивиденды для своей страны и, следовательно, для себя любимого.

В условиях же нынешнего крайнего обострения ситуации, он вообще оказался единственным политическим тяжеловесом, с которым тепло здороваются обе стороны конфликта. Этим не может похвастаться ни один европейский или заокеанский лидер. И, пользуясь этим, Эрдоган или как его называют некоторые эксперты, "торгаш от политики", умело лавирует между Сциллой и Харибдой.

Москва и Анкара практически с начала второй чеченской компании играют между собой в кошки-мышки. И если в первую войну Турция фактически просто наблюдала за ее ходом, пытаясь понять осталось ли в России что-то от советской мощи, то во вторую компанию она прочно заняла позиции тылового района сепаратистов. И только приблизительно к 2005 году маятник политики янычар качнулся скорее в сторону нейтралитета и мелких пакостей Москве.

Как говорил в те годы бывший глава резидентуры еще советской разведки в этом регионе, "Анкара как флюгер - всегда держится по ветру". Однако Турция, сидевшая при Советском Союзе тихо как мышка, в последние годы изрядно накачала бицепсы и фактически превратилась в регионального лидера не только в торговом, но и военном отношении.

После начала нашей военной операции в Сирии, турки несколько десятков раз устраивали как прямые, так и тайные провокации против нашей группировки войск в регионе. Об этом не принято говорить, но на совести Национальной разведывательной организации Турции (Милли Истихбарат Тешкилаты или MIT) есть кровь наших солдат и офицеров, погибших в Сирии. Как говорят, нам стоило серьезных усилий немного привести к миру зарвавшегося "союзничка".

Но, как и англичанка, турчанка гадит Москве как только открывается такая возможность. Мы для них не друзья или партнеры, мы для них стратегические противники национальной идеи пантюркизма. Отсюда и прямое участие в обострении ситуации в Нагорном Карабахе в форме прямой поддержки Баку. Отсюда и нагнетание ситуации в Таджикистане. Отсюда (но как торгаш по жизни мог удержаться!) поставка вооружений и военной техники Киеву!

Конечно, считаться с окрепшей Турцией необходимо. Но как всякий восточный человек, турецкий лидер уважает только силу: экономическую, военную, политическую. А любые уступки воспринимает как слабость. И именно так восприняли в Анкаре наши заявления после переговоров. И даже если турки ошибаются, то в любом случае Эрдогану следует напомнить: кто в этой игре кошка, а кто мышка. Не стоит лишний раз подставлять ему левую щеку, он ударит поддых.

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