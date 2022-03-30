О росте тарифов на транспорт пока никто не говорит

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30 марта 2022, 23:13 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В отечественных соцсетях до недавнего времени беспокоились о возможном повышении цен на транспортные билеты, особенно в столице. Речь идёт не только о поездках на метро, но также и о передвижении на трамваях и автобусах. Напомним, что с начала года тарифы на проездные билеты были повышены. Данное явление наблюдалось как в системе карт «Тройка», так и во всех остальных.



Но как было заявлено властями, никакого повышения тарифов на транспорт в ближайшее время уж точно не будет. В Дептрансе напомнили, что плановая индексация проводится лишь только раз в год. И потому никакие изменения, связанные с транспортом, в этом году не произойдут. Очевидно, что паникёрам, разговаривающим в интернете об увеличении цен, следует не беспокоиться по поводу транспортной ситуации.



В сообщении представителей власти говорится: «Речи о повышении тарифов ни в ближайшие 6 месяцев, ни в иной перспективе, выходящей за режим плановой индексации, не идёт». Тарифы в общественном транспорте Москвы не будут повышаться. Они сохранят свои прежние позиции.

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