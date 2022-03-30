Геннадий Шмаль: в случае отказа от нашего газа, европейцы либо замерзнут зимой, либо умрут от жары летом

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30 марта 2022, 20:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги о переводе расчетов за газ на рубли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что процесс рублевой оплаты за газ, который Россия поставляет в «недружественные страны», не будет начат именно 31 марта. По его словам, это «растянутый во времени» процесс, это не то, что «завтра будет поставлено, должно быть оплачено».

«Не думаю, что может дойти до того, что мы перекроем трубу в Европу, - сказал «АН» президент Союза нефтегазопромышленников России, первый замминистра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР (1984-1999 гг.), кандидат экономических наук Геннадий Шмаль. - Но если теоретически это произойдет, то можно будет перенаправить поток, скажем, на трубопровод «Сила Сибири», ведь он имеет мощность порядка 38-39 миллиардов кубометров в год, а сегодня по нему идет около 10 миллиардов. Помимо этого, нужно более полно использовать газ для собственных нужд, а также увеличить объем переработки для нефтехимии, удобрений и т.д.».

Путин в разговоре с Шольцем и Драги отметил, что изменение порядка расчетов за газ было введено по причине того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами - членами Евросоюза.

«Еще в начале прошлого года я писал записку в наше Министерство энергетики о необходимости создания международной газовой биржи, например, в Салехарде или в Петербурге, - продолжает Геннадий Шмаль, - и тогда бы мы абсолютно просто и безболезненно решали такие вопросы. Но мне говорили - нет, это долго, зачем, надо ли нам заниматься этой биржей и т.д. Поэтому сегодня мы и попали в такую ситуацию, когда надо искать соответствующие механизмы».

Накануне крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель, если в ФРГ откажутся от импорта энергоносителей из России.

«Европейцы не смогут отказаться от нашего газа, - констатирует Геннадий Шмаль в разговоре с «АН», – потому что все они либо замерзнут зимой, либо умрут от жары летом. Может, кто-то в Европе и откажется, но, конечно, это будут далеко не все. Так что здесь надо искать пути решения возникшей проблемы. Но это же обычные переговорные вопросы».

По мнению Шмаля, все это надо «просто пережить». Он уверен, что, конечно, заработает и «Северный поток – 2». Для того, чтобы провести его сертификацию, нужно время, но мы сегодня попали в «такой шторм», который и сами не ожидали, сетует нефтегазопромышленник.

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