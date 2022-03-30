В Китае объявляли жёсткий карантин, блокирующий воздушные и морские гавани

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 марта 2022, 12:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несмотря на эффективное противодействие коронавирусу, угроза ещё не устранена. В Китае снова расползается «ковид», и власти делают всё возможное, чтобы не допустить сверхмощной волны пандемии во всём мире. Новая вспышка Covid-19 – уже реальность.

С 28 марта в рамках китайской политики «нулевой терпимости» к вирусу в Шанхае ввели двухэтапный карантин. Восточные районы города, включающие в себя контейнерный терминал Яншань и крупный аэропорт Пудун, сразу закрываются. С 1 апреля к ним добавляются и западные районы. Будет полностью остановлен общественный транспорт. Жители карантинных районов не будут покидать свои дома. Представители власти тщательно проследят за возможными нарушителями.



Логистические операторы уже начинают перенаправлять грузы в альтернативные точки из-за ситуации в Шанхае. Насколько известно, карантинные меры продлятся до 5 апреля, но дальнейшая антивирусная стратегия по-прежнему не ясна. Вполне вероятно, что при отсутствии улучшений, карантин продлят на неопределённый срок. Для логистики, как и в общем для торговли, эта проблема весьма серьёзная. Можно вспомнить другой крупный порт КНР – Шэньчжен, где на прошлой неделе сняли ограничения по «ковиду». Однако логистика в этом секторе так и не пришла в норму.

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