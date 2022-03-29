В Японии предлагают усилить оборонительный потенциал

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29 марта 2022, 13:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: mod.go.jp

Отношения РФ и Японии на грани полного развала. Из-за военной спецоперации на территории Украины, между обеими странами возник скандал. Япония присоединилась к санкциям и поддержала украинское правительство.

Премьер Фумио Кисида уже заявил, что «спецоперация грозит потрясти основы международного порядка и породить крупнейший кризис со времён Второй Мировой». В связи с этим он также отметил, что Японии необходимо усилить оборонный потенциал страны. Иными словами, он допустил возможность воссоздания военных сил Восходящего Солнца. Правительство Токио собирается пересмотреть стратегию национальной безопасности империи уже к концу 2022 года.



Санкционная политика Японии, вероятно, не будет ослаблена. В стране ускорят пересмотр законодательства для того, чтобы лишить РФ наибольшего благоприятствования в торговле. На нынешней сессии парламента данный вопрос поднимут во всеуслышание. Япония также усилит финансовые санкции против России, чтобы не позволить обойти их с помощью цифровых активов. В Токио объявили и о запрете экспорта из страны, предназначенного для 81 российских организаций, связанных с оборонпромом. Заморожены активы отдельных богатых российских предпринимателей, близких к президенту Путину. Что до Украины, то ей Япония планирует предоставить гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов.

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