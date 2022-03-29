Монгольская поэтесса и драматург написала открытое письмо своей подруге и всем россиянам

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 марта 2022, 12:43

Дорогая Надюша!

Монголия и Россия, издавна соседствующие не только на географической карте мира, но и очень близкие по духу две великих нации как в прошлом, так и в настоящем, два народа, имеющие общие исторические ценности, одной из которых является непоколебимая, взаимная вера друг в друга и наша долголетняя, крепкая дружба.

В эти мартовские дни 2022 года, когда Россия переживает критическую ситуацию на международной политической арене, когда у России возникло немало вопросов по осмыслению взаимоотношений с другими странами, между сводками новостей я созвонилась с некоторыми друзьями, с теми, кого может интересовать эта тема. А друзья у меня, ты знаешь, в основном представители культурной, образовательной, духовной, отчасти и политической сферы Монголии. Итак, после звонков и немногих встреч мы как-то даже неосознанно объединились в поддержке русского гуманизма, которым овеяна вся его многогранная значимость, и все его разносторонние проявления. И я пишу как бы от имени друзей, вплетая и мои чувства среди их помыслов.

Россия, прежде всего для нас, монголов, является исторической, перекочевавшей Родиной наших сородичей монголоязычных национальностей: бурят, калмыков, киргизов, якутов, тувинцев... Как чистые горные ручьи вливаются в русла больших спокойных вод и рек, так давным-давно, когда только может (об этом сказки рассказывались и эпосы сочинялись), буйные наши монголы ступили на русскую землю. Нельзя сказать, что их всегда встречали хлебом и солью. Но нашедшие на просторах полей и лесов России свой очаг и кров, эти монголоязычные народы признали доброту и человечность русской души, простоту и щедрость их характера, мудрую, глубинную философию мирного сосуществования наших народов. Россия отныне и впредь является для них не только могучей державой, но и родимой Отчизной.

Россия - великая и могучая, это не только слова из гимна. Страна, которая пережила страшные дни Второй мировой войны, потерявшая миллионы своих лучших сыновей и дочерей, страна, ставшая Победителем мирового фашизма и Спасателем всего невинно страдающего человечества - это наша Россия. Моё поколение выросло на военных фильмах. Может, от этого мы добрее, может потому и не верится, как ни старайся, в слишком уж “стерильные” американские фильмы последних лет про войну, где якобы они тогда восстали против Гитлера. Это наша Россия, как птица Феникс, восставшая из пепла, и могущая строить и созидать сегодняшнюю, независимую Россию. Наша, потому что обоюдное прошлое наших стран соткано из множеств человеческих судеб, эти жизни и судьбы стали примером для грядущих поколений, как символ братства народов. Мужество русских воинов на Халхин-Голе, их победоносная сила и отвага против японского милитаризма - это не просто каменные глыбы среди восточных степей монгольской земли... Я всегда помню и выделяю среди многочисленных мемориалов одну простенькую могилу – могилу старшего лейтенанта Ремизова. Японцы его распяли танками, за руки и ноги обвязав железными проволоками. А ему было только 37. В окопах, где стояли бок о бок Жуков и Дандар, два народных любимца, сейчас тихо поднимается весенняя трава. Любовь монгольских матерей, которые длинными морозными ночами шили тысячи и тысячи овчинных шуб для Красной армии; надежда красивых монголок, не раздумывая снимавших с ушей и пальцев золотые серёжки и кольца для победы, для вовсе незнакомых им русских пацанов, защищавших какой-то Сталинград... Наши деды отдали вам на фронт любимейших породистых скакунов... Если б было у нас больше ещё чего-то, мы бы отдали целиком... Президент России Владимир Путин, прилетев в Монголию с официальным визитом в августе 2019 года, на приёме в честь 90-летия Победы в Халхин-Голе, любезно удостоил вниманием обыкновенную монгольскую старушку, некогда возившую варежки и свечи для советского фронта. И та милая седовласая женщина потянула его высочество за рукав и по-матерински поцеловала в щёку... Потом оказалось, что она не знала из-за старости лет, кого ей довелось одарить поцелуем, на вопрос журналиста она искренне ответила: “Я думала, что это просто русский мальчик”. Это и есть наша дружба. Говорят, в митингующем декабре 1990-го года, когда вывели советские войска с территорий Монголии, сотни офицерских жён и детей на какой-то срок вынуждены были ютиться в палатках на высокоградусном морозе где-то на границе, под Наушками и Селенгой. Множество монголов до сих пор это считают настоящим позором для себя. Позже, в скороспешно покинутых пятиэтажках гарнизонов, наш один знаменитый журналист мельком увидел какую-то надпись. На стене пока ещё тёпленькой, маленькой кухни опрятным женским почерком было написано ”Желаю счастья и благополучия той семье, которая будет жить здесь после нас. Светлана, её муж и трое их детей”. Не это ли душа России?

Россия - это гордое государство, где каждый его гражданин со смелостью может назвать себя частицей самого читающего, одухотворённого народа. Нет, наверное, другой такой национальности, подарившей миру таких гениев пера, как Пушкин, Ахматова, Чехов, Толстой, Достоевский... Нет и другого народа, в сибирской таёжной глуши взрастившего Ломоносова, из обычного Смоленского мальчика выковавшего самого первого космонавта Земли, с его потрясающей Гагаринской улыбкой. Слава и честь всем светлым умам России, творцам науки и просвещения!

Ностальгия по-прошлому, по-возвышенному и прекрасному, не есть слабость. Это вызов настоящему времени, времени, когда грязные политические силы во всю мощь расширились в государственном, международном и межконтинентальном масштабе. У этой грязной политической силы - разные лица. Как в нашумевшем, не очень глубоком по сути триллере “Жокер”, у этой силы жуткая морда, словно двоякое лицо Януса. Мне кажется, Россия сегодня столкнулась с этим лицом.

Начну немножко издалека. Молодое поколение наших двух стран может не знать события прошлого. Монголия в начале 1990-го года путём мирных демонстраций выбрала демократический путь развития. Как и Украина сегодня пытается пожить по “демократически”, отдаляясь от российского, славянского корня, и вступая в НАТО и ЕВРОСОЮЗ, развиться до невиданных границ, Монголия стремилась конечно, к лучшему, но наугад, ясно было только одно, что наши новые компаньоны нам дадут бургеры и чикены, будет английский язык на смену русскому среди так называемой интеллигенций. Монголия взяла курс целиком на Запад, на южного соседа Китай. Итак, последовали Новая Конституция, многопартийный, потому и шаткий государственный строй на частых парламентских выборах, сменяющиеся друг за другом правительства, приватизация государственных имуществ, ряд аналогичных Западу реформ в экономике... Страна терпела победы и унижения, крахи и восстановления. Но всегда оставалась и тлела надежда всего народа на лучшее будущее, увы... не дождались до сей поры. Почему? Почему сейчас в Монголии в каждой семье не меньше двух безработных, в то время как наша международная валютная задолженность на каждого гражданина составляет 31 тысяча ам, доллара? Неужели обманула нас та “демократия”?

Оказалось, Монголия под диктовку других, невидимых внешнеполитических сил начала с этого “демократического” времени копать под себя яму. Ведя так называемое“ всестороннее сотрудничество” с заокеанским соседом США и другими государствами Европы, в ласковом плену их “глобализаций” и “демократий”, с их идеей “либертаризма”, “отсталый”наш монгольский народ теперь начал бороться не только с анархизмом, бедностью и безработицей, но и со своими же поголовно коррумпированными Президентами, Премьер министрами, парламентёрами, чьи огромные суммы, украденные у народа, числятся на оффшор счетах Западных банков. На недавних международных социсследованиях наш рейтинг по коррупции возрос до того, что страна становится рядом с африканскими странами, как Кот Дивуар, Танзания... На “фейковых” политических выборах избиратели стали играть лишь символическую роль, подсчёт голосов не соответствует действительности, то есть выборы вовсе не отражают волю народа. Потому что специально завезённая, запрограммированная машина для подсчёта голосов заказывается на другом континенте. С индексом роста продажности наших чиновников евро и доллару, обуславливается девальвация наших с тобой народных рублей и тугриков.

Недавно в интернете кто-то написал “Русский язык - язык коммунистов”. В отместку тому, кто написал слова в защиту России от Украины, точнее, от американцев. Невежество, беззаконие, беспорядок, упадок нравственности... вот чем кишат фэйсбүки и ежедневные СМИ в нынешнем обществе. В Монголии как никогда, суицид стал естественной кончиной. Наркомания не в единичных цифрах и пришлось открыть целый отдел в государственном учреждении, хотя численность Монголии насчитывает всего 3-х с лишним миллиона человек...

Оглядываясь назад, мы, монголы, не смогли узнать именно в тех роковых девяностых, улыбчиво крадущихся Жокеров, посягающих на наши национальные достояния, природные ресурсы, свободные земли и территорий, чем была так богата Монголия. Но какое отношение это имеет к России, опять спросите вы, наверняка.

Раскол страны - самый желаемый результат для Жокеров. Танками и броненосцами никому Россию не испугать и расколоть. Геополитика – это война исподтишка. В Монголии этот Жокер уже в начале распада МНР, подсунул всякие фонды с “добрыми” намерениями, типа фондов Сороса, Кристины Нобель, Мэри Стопс и т.д и т.п. Молодые люди из Америки с их чёрным рюкзаком и белыми сорочками стучались в двери, раздавая учения Иахова, Мормона, Баптистские нравоучения... Теперь наша буддийская религия, испокон веков отражавшая наши обычаи, объединявшая нас и нашу многовековую историю, стоит стыдливо на втором месте. Раздуваемое Западом “HUMAN RIGHT” повсюду обернулось в насилие, безнаказанность. Чего уж говорить о сотнях молодых людях, открыто шествующих на главной площади страны с гейскими флажками и трансгендерскими лозунгами? И заметьте, их число растёт с каждым годом, учитывая то, что их спонсоры находятся под надёжным крылом дипломатической неприкосновенности. Идеология Уоррена Даллеса - растление молодёжи, привыкание с юного возраста к безделью и лёгким наживам, к азартным играм, пристрастие молодёжи к алкоголю и наркоте, физическое и духовное истребление патриотов, лидеров, уничтожение национальной культуры, разжигание вражды между поколениями в обществе, побуждения к отвращениям ко всему национальному и первозданному.

Страна моя, всего несколько лет не знавшая, что такое гражданская война, стоит на пороге национальной сумятицы... И невольно хочется предостеречь от этого Надюша, как твою дочку, так и её ровесниц и ровесников, наших российских братьев и сестёр, кому не безразлична судьба России. Берегите своё, мы, монголы, многое потеряли и теряем, грош цена такой демократий, если ты теряешь Родину, и всё, что тебя связывает с ней! Будьте бдительны, мы проморгали! Берегите родной русский язык, литературу от хламов чужого языка, от натиска интернациональной инглиш! Берегите русскую культуру, самобытность. Бойтесь их дешёвых кинофильмов и не дайте ребятишкам уподобиться их анимационным суперкиллерам. Лучше остаться “Ёжиком в тумане”, чем повзрослев, стать Жеком - потрошителем. Не надо стараться подражать американскому образу нездорового, нестандартного мышления, зачастую становящихся почвой ужасных, немыслимых преступлений. Берегите друг друга, будьте сплочённее как никогда с вашим Правительством. Да, у любого Правительства есть плюсы и минусы, но в этом случае они правы, как никогда! И как может назвать дядя Сэм Россию агрессором, если сам вторгся в чуть ли не во все материки, прибрав к рукам Африку, Латинскую Америку, Австралию? Америка, их глава-оффис Англия так постарались выстирать грязное бельё над всей Европой, что эти страны стали какими-то безинтересными, размыто-безликими... Где Карловы-вары Чехии? Где Румыния со сказочными Дракулами? Даже в Азии, Индия, божественная страна Будды Гаутама, теряет лицо не из-за бедности большинства, а от английского языка, от накрывшей её как чёрный зонт, американской “цивилизаций”. Ведь отчуждение от себя - верная гибель любого народа.

Я не ярая “про-раша”, ненавижу некоторых ваших люмпенов-холопов, когда они отзываются о монголах с пренебрежением, свысока. Анекдоты про чукчей, узбеков и таджиков порой не очень остры и уместны. Нету малых и больших национальностей, но надо знать, что есть малые наций с грандиозной, гордой историей. Да, мне ненавистны Сталинские репрессии тридцатых годов, моих высоких дедов-монахов насмерть застрелили по указанию НКВД-шников. Но ещё я помню историю Батыя и Субэдэя, наших чингизидов, пировавших на спине русских князей, и держу язык за зубами, помня, что есть святая колесница кармы где-то наверху. Да, я не поклонница вашего женского гардероба, где современные товары в магазине не очень супер по сравнению с корейским или французским, хотя в жизни я всего пару раз была в вашей стране. Но это ли главное? Главное то, что я верю в русского человека, в русскую душу, у нас с вами что-то неподдельно родное!

Спецоперацию, начавшуюся в Украине, в монгольском обществе каждый рассматривает по своему, на то и есть демократия. Эта же демократия заставляет быть меня открытой: я не виню миллионы достойных, прогрессивных, добросердечных американцев из-за их тупых руководителей.

Если возможно, Надя, дай прочесть моё письмо своим друзьям, единомышленникам. Хотя могут упрекать, что я романтично- наивна, может и не моё дело, а дело политиков. Но романтика - это высшая интуиция наивности, чем не владеют дипломаты и политики. Я свято верю, Наденька, что вы обязательно победите, россияне!

ХУЛАН ЦООДОЛЫН Заслуженный деятель культуры Монголии, Поэт, драматург. 16 марта 2022 года УЛАНБАТОР.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции