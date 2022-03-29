Европа требует углеродный налог с России, но сама травит землю и воздух по всему миру химическими удобрениями​

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 марта 2022, 08:11 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

После 24 февраля мы забыли о многих событиях, ранее горячо обсуждавшихся в повестке дня. Внезапно, например, исчез ковид. Как корова языком слизнула. Также пропал из новостной ленты европейский углеродный налог, который должна была платить Россия старушке Европе. Речь, напомним, шла о 30 миллиардах долларов. Ничего не слышно о предстоящих консультациях по этому вопросу.

Но, конечно, когда аффект от спецоперации немного спадет, ЕС наверняка вернется к разговору о "трёх сольдо". А мы им ход конем: пусть ваши монсанты и байеры плотют!

Суть углеродного налога, с помощью которого ЕС собирается стричь как овец, российские компании проста. Еврочиновники каким-то образом посчитали, что Россия выбрасывает больше парниковых газов, чем поглощают наши леса. Значит те сектора экономики, которые проклятые газы вырабатывают и продают свои товары в Европе, должны Европе и платить. Зачинщик этого грабежа - Германия.

А теперь посмотрим кого "крышует" сама Германия. А "крышует" она, в том числе, и международный концерн с немецкими корнями и пропиской Байер. Этот гигант, в свою очередь, не так давно купил американскую токсичную химкомпанию "Монсанто". Почему токсичную? Так ее стали называть еще в прошлом веке, когда ее "Оранжем" американские вояки поливали вьетнамские джунгли. Сегодня вместо "Оранжа" отравой того же класса - "Раундапом" поливают пашню по всему миру.

Отрава отравой, но причем тут парниковые газы? А вот причем. Ученые, кстати, не только российские, но и европейские, и американские, доказали: "при возделывании ГМ культур надо оценивать выбросы закиси азота в атмосферу, которая в 300 раз сильнее по сравнению с углекислотой усиливает потепление климата".

То есть, отрава немецкого Байера с Монсантой внутри гораздо масштабнее влияет на изменение климата, чем почти добитая промышленность России. А вот платит ли Байер за это налог большой вопрос!

Кстати, объемы вылитого на мировую пашню "Раундапа" хотя и снижаются, но остаются космическими: 700 тысяч тонн в год по массе действующего вещества! Крупнейшими потребителями глифосатов в мире являются США и Бразилия: совместно они льют на поля около 240 тысяч тонн, треть мирового потребления.

Кстати, Бразилия - один из крупнейших наших поставщиков сельхозпродукции. В среднем импорт составляет порядка двух миллиардов долларов. Четверть из которых "Мясо и пищевые мясные субпродукты", а ещё четверть "Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж".

То есть, немецкая химфабрика через бразильское мясо травит гербицидами российских граждан, при этом отравляет всю земную атмосферу своими парниковыми газами, и еще при этом требует деньги с российских компаний?! Хорошо устроились, Herrы этакие!

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